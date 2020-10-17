Помогите выбрать! ⟩ Какой дизайн больше всего подходит для дизайна стены в новом квартале Fahle Park?

Свен Михайлов, член правления Fausto Capital, разработчика Fahle Park, рад, что на конкурс поступили вдохновляющие современные художественные решения, которые объединили символику Fahle Park и достойную историю старейшего целлюлозного комбината Таллинна.

«Победитель конкурса обязательно сделает городское пространство Таллинна визуально интереснее», - отметил он. Мари-Лийс Вахер, координатор по маркетингу и коммуникации Fausto Capital, представляя конкурсные работы, сказала, что каждая из них завораживает своей уникальностью.

Конкурсная работа LOODUS. Авторы: Хелена Ханни и Вахур Агар. ФОТО: Fausto Capital

«Первая конкурсная работа с изображением леса с зелеными деревьями перекликается со стеклянным фасадом соседнего здания, тоже решенным в зеленых тонах», - сказала он. Вторая работа конкурса также связана с лесом, но этот лес собран из промышленных материалов - темно-серой строительной доски и натянутой ячеистой сетки.

Лес Fahle. Автор: Сигрит Насари. ФОТО: Fausto Capital

По словам Вахер, третья работа - более многопланова. «В работе под названием Fahle Bird есть свернутые из бумаги птицы, символизирующие новые идеи полета Fahle. Корни характерны для истории города, деревья теперь укореняются на стене и превращаются в город будущего. А еще есть старик из Юлемисте, огромное изображение которого как бы благословляет квартал Fahle, - поделилась впечатлениями Вахер.

Fahle Lind. Авторы: Вахур Агар и Хелена Ханни. ФОТО: Fausto Capital

Четвертая конкурсная работа предполагает создание на стене цифрового изображения. Кроме того, авторы работы задумали добавить к зданию бумажную ветряную мельницу, которая будет снабжать изображение электроэнергией, полученной от ветра.

Работа под названием Beyond the E-canvas: INSPIRE, SHARE, INTERACT, CONNECT. Авторы: Ахмед Али, Анас Абдельхалек ФОТО: Fausto Capital