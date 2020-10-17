Сб, 17.10.2020
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  • Хабиб: «Не думаю, что Конор заслужит титульный шанс. Он много пьет и бьет стариков»

Хабиб: «Не думаю, что Конор заслужит титульный шанс. Он много пьет и бьет стариков»

Хабиб Нурмагомедов.

ФОТО: Mahmoud Khaled/AP

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не понимает, почему должен давать реванш бывшему чемпиону Конору Макгрегору, сообщает Sports.

«Я уже побил Конора. Почему я должен с ним драться? Он должен вернуться и быть активным. Скажите ему, что я занят, и все.

Не думаю, что он когда-нибудь заслужит титульный шанс, потому что он не сосредоточен – много пьет и бьет стариков. Он не заслуживает моего внимания.

Он не должен быть тренером со мной на Ultimate Fighter или что-то в этом роде. Надо забыть о нем», – сказал Нурмагомедов.

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