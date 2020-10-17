Хабиб: «Не думаю, что Конор заслужит титульный шанс. Он много пьет и бьет стариков»

«Я уже побил Конора. Почему я должен с ним драться? Он должен вернуться и быть активным. Скажите ему, что я занят, и все.

Не думаю, что он когда-нибудь заслужит титульный шанс, потому что он не сосредоточен – много пьет и бьет стариков. Он не заслуживает моего внимания.