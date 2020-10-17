Мартин Хельме: мы никогда не говорили о преследовании или депортации гомосексуалов

«Оппозиция и гомототалитаристы затевают очередной большой скандал, чтобы свергнуть правительство. С предыдущего вотума недоверия прошло уже несколько недель, вероятно, раны уже зализаны», - написал в соцсетях министр финансов.

По его мнению, речь идет о большой лжи: «В данном случае утверждается, что Март или наша партия хотели бы выслать людей из Эстонии. Конечно, Март ничего подобного не говорил. Март сказал, что бегите в Швецию и что к гомосексуалам в Швеции относятся более дружелюбно, чем в Эстонии. Из-за низкого уровня владения языком или злого умысла предложение было неправильно переведено и неправильно растиражировано», - прокомментировал Хельме.

По словам Хельме, возможность уехать из Эстонии в более приятное место - это большая свобода, которой стоит радоваться. «Я думаю, это беспристрастный и очевидный факт, что в Швеции к теме гомосексуалов относятся более либерально, чем у нас, что там есть другие законы, которые более благоприятны для гомосексуалов, чем наши. Высказывание этой реальности заслуживает скандала или осуждения? - спрашивает он. - Мы устанавливаем свои собственные законы так, как нам нравится. Швеция принимаем свои законы, как им нравится. А в Европе люди могут переезжать из одной страны в другую в зависимости от того, как им лучше».

Он добавляет, что выражение мнения должно быть одной из свобод, за которую нужно быть благодарным и которую нужно защищать.

«В Эстонии пытаются установить гомототалитаризм, когда, апеллируя к Конституции, пытаются дать нам понять, что мы не должны говорить на определенные темы или иметь свое мнение. Что есть объявленные некоторыми либералами нетронутыми проблемы и группы людей, которых нельзя критиковать. Кстати, список тем быстро пополняется», - написал он.

По словам Мартина Хельме, EKRE выступает за защиту традиционной семьи, но против гомопропаганды. «С этим нельзя мириться. Мы были избраны в парламент во многом потому, что мы ясно и беззастенчиво выступаем в защиту традиционной семьи и против гомопропаганды и гомототалитаризма. Мы выступаем против цензуры, называемой политкорректностью. Март выразил взгляды и отношение, которые наша партия принципиально выражала с момента ее создания, - прокомментировал он. - Короче говоря: мы никогда не говорили о преследовании или изгнании гомосексуалов, но выступали против гомопропаганды и трансформации общественных ценностей и институтов в соответствии с их радикальной идеологией; мы рассматриваем традиционные моральные ценности и модель семьи как залог национальной устойчивости».