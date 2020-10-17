В Латвии из-за Covid-19 умерла 34-летняя женщина: у нее не было сопутствующих заболеваний

По сведениям LETA, умершую зовут Лиене Лиепа, она была исполняющей обязанности председателя Сиротского суда Талсинского края.

Как сообщает новостное агентство, она недавно похоронила отца, у которого также был Covid-19. 5

Первоначально Лиепа была госпитализирована в Северо-Курземскую региональную больницу в Вентспилсе, но позже была переведена в больницу в Риге, где она скончалась.

Как прозвучало на вчерашней пресс-конференции Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии (SPKC), эпидемиологи не имеют подробных медицинских карт этой пациентки, однако, по ее же словам, сопутствующих заболеваний в ее анамнезе ранее выявлено не было. Эпидемиолог SPKC Юрий Перевощиков дважды разговаривал с этим человеком: при первом контакте с пациенткой у нее было легкое течение болезни, однако ее состояние быстро ухудшалось, и во второй раз пациентка уже испытывала трудности в общении.

Юрий Перевощиков подчеркнул, что нет ничего нового в том, что здоровые люди также заболевают, и ход болезни у них может стать тяжелым.

В двух странах Балтии обновлены суточные антирекорды по коронавирусу: в Литве заболели 288 человек, в Латвии - 188, в Эстонии прирост заболеваемости остается на прежнем уровне - за сутки зарегистрировано 36 новых случаев заражения. Подробнее читайте здесь.