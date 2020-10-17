Таинственное убийство: за запертой дверью нашли тела двух человек

Убийств в этом году в Ярвамаа не было. Но местные правоохранительные органы сталкивались с такими тяжкими преступлениями в 2019 году. Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Керстин Мересма сказала, что в Ярвамаа тогда было два убийства, в добавок к случаю в Пайде, смерть двух людей в Пикакюла.

21 февраля в 16:30 в Центр тревоги сообщили, что в расположенной в Пикакюла в Пайде квартире были найдены тела проживавших вместе 35-летнего и 63-летнего мужчин. На теле старшего мужчины были обнаружены признаки насильственной смерти.

Глава Пайдеского полицейского участка Маргус Тоомсалу тогда сказал, что собранные на месте происшествия доказательства указывали на то, что смерти мужчин предшествовал конфликт. «В квартире были обнаружены 63-летний мужчина с колотыми и резаными ранами и 35-летний мужчина, на теле которого не было внешних признаков насилия», - сказал Тоомсалу.

Прокурор Мерике Лугна заявила летом, что в ходе расследования подтвердилась версия, что третий человек не связан с этой трагедией. «Старшего убил младший мужчина, который затем принял смертельную дозу лекарства», - уточнила она.

Жители Ярвамаа умирали насильственным способом и за границей, например, в Финляндии. Так, в конце 2018 года издание Järva Teataja писало, что близкие разыскивают 51-летнего уроженца Пайде Свена, который пропал в Финляндии. К сожалению, через некоторое время выяснилось, что он мертв. В начале года стало известно из финских СМИ, что эстонца убили.

Финские издания писали в первые дни февраля, что полиция задержала 25-летнего и 26-летнего братьев, которых подозреваются в убийстве Свена. Убитого, по данным издания, в последний раз видели перед Рождеством во дворе одного ресторана, после этого он исчез.

Когда эстонец пропал в Финляндии, финская полиция подозревала, что жизнь Свена может быть в опасности. Через некоторое время его труп нашли в лесу.