Ребенок попал под колеса мотоцикла и получил тяжелые травмы

«По предварительным данным, трем несовершеннолетним детям взрослые дали покататься на старом мотоцикле с коляской, на котором дети отправились прогуляться в волости Тапа в деревне Патика. Но внезапно ехавший по лесной дороге мотоцикл с коляской на повороте перевернулся, дети вылетели и одна сидевшая в коляске 11-летняя девочка попала под колеса. Она получила тяжелые травмы и медики доставили ее в таллиннскую больницу», - сказал патрульный полицейский Раквереского отделения полиции Танель Томингас.

По словам полицейского, несовершеннолетние дети самостоятельно передвигались по деревенским и лесным дорогам, у них не было шлемов и других средств защиты, и это чистая удача, что двое других детей не пострадали в ДТП. Подробности аварии будут выяснены в ходе дальнейшего производства.

Сотрудник полиции, работавший на месте происшествия, подчеркнул, что каждый взрослый обязан позаботиться о безопасности своих детей. «Каждый взрослый должен иметь представление о том, где находится его ребенок и чем он занимается. Также нужно разговаривать с детьми на разные темы, чтобы они чувствовали опасность, могли ее предвидеть, а также могли правильно себя повести, когда опасная ситуация уже возникла», - сказал патрульный полицейский, добавив, что это особенно касается тех, у кого дома подрастают юные любители мотоциклов.

«Понятно, что у молодых людей есть интерес к технике, машинам и вождению, но в этом случае родителям необходимо найти безопасные и надежные возможности для того, чтобы они могли заниматься своим хобби и развивать навыки вождения. Нельзя доверять детям такой опасный убийственный инструмент без присмотра и сопровождения взрослых, поскольку это транспортное средство весом в несколько сотен килограммов», - сказал патрульный полицейский.