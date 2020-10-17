Сб, 17.10.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд

Юри Ратас: слова Хельме усложняют работу коалиции

Юри Ратас.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

Сказанное министром внутренних дел Мартом Хельме в интервью Deutsche Welle о сексуальных меньшинствах бессодержательно, поскольку правительство никогда не будет проводить такую политику, но функционирование коалиции такие высказывания сильно подрывают, передает rus.err.ee слова премьер-министра Юри Ратаса.

Ратас отметил, что сложившаяся ситуация будет обсуждаться в начале следующей недели на заседании Совета коалиции, но за этими высказываниями нет никаких реальных действий. "В случае партии EKRE - это преимущественно риторика, в результате которой ничего не происходит. И не произойдет, как минимум, потому что сегодняшнее правительство серьезно относится к гарантиям соблюдения прав человека, и предложения изгнать кого-либо просто абсурдны", - сказал Ратас.

Ратас сказал, что в субботу поговорил с Мартом Хельме, который сообщил, что его неправильно поняли в том интервью.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back