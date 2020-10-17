Юри Ратас: слова Хельме усложняют работу коалиции

Ратас отметил, что сложившаяся ситуация будет обсуждаться в начале следующей недели на заседании Совета коалиции, но за этими высказываниями нет никаких реальных действий. "В случае партии EKRE - это преимущественно риторика, в результате которой ничего не происходит. И не произойдет, как минимум, потому что сегодняшнее правительство серьезно относится к гарантиям соблюдения прав человека, и предложения изгнать кого-либо просто абсурдны", - сказал Ратас.