Попов: Эстония сейчас - одно из самых безопасных мест в Евросоюзе

Доктор Аркадий Попов поблагодарил жителей Эстонии за то, что они слаженно и эффективно выполняли все предписания, которые дает Департамент здоровья, и призвал не спешить собирать чемоданы в дальние поездки в связи со школьными каникулами, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".