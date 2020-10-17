Попов: Эстония сейчас - одно из самых безопасных мест в Евросоюзе

Коронавирус в последние дни чуть сдал свои позиции в Эстонии, но об окончательной победе над распространением вируса говорить рано - впереди школьные каникулы.
Доктор Аркадий Попов поблагодарил жителей Эстонии за то, что они слаженно и эффективно выполняли все предписания, которые дает Департамент здоровья, и призвал не спешить собирать чемоданы в дальние поездки в связи со школьными каникулами, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Здравый смысл подсказывает любому человеку - отдыхай дома. Эстония сейчас - реально одно из самых безопасных мест в ЕС. И было бы грех этим не воспользоваться", - добавил Попов.