Сб, 17.10.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В ДТП на шоссе Таллинн-Нарва пострадал водитель и погиб лось

В ДТП на шоссе Таллинн-Нарва пострадал водитель и погиб лось

Автомобиль после столкновения с лосем. Фото иллюстративное.

ФОТО: Kaspar Pokk/ Kanal 2

В субботу, 17 октября, вечером на шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП, в результате которого пострадал человек и погиб лось. 

Около 19.10 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Кадрина на 73,9-м км шоссе Таллинн-Нарва чуть далее виадука Вийтна, где автомобиль Volvo врезался в неожиданно выбежавшего на дорогу лося, сообщает Virumaa Teataja

В результате столкновения пострадал сидевший за рулем мужчина, которому медики оказали первую помощь на месте. 

О погибшем лесном животном сообщили в Инспекцию окружающей среды. 

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back