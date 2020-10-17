В ДТП на шоссе Таллинн-Нарва пострадал водитель и погиб лось

В субботу, 17 октября, вечером на шоссе Таллинн-Нарва произошло ДТП, в результате которого пострадал человек и погиб лось.
Около 19.10 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Кадрина на 73,9-м км шоссе Таллинн-Нарва чуть далее виадука Вийтна, где автомобиль Volvo врезался в неожиданно выбежавшего на дорогу лося, сообщает Virumaa Teataja.
В результате столкновения пострадал сидевший за рулем мужчина, которому медики оказали первую помощь на месте.
О погибшем лесном животном сообщили в Инспекцию окружающей среды.