В ДТП на шоссе Таллинн-Нарва пострадал водитель и погиб лось

Около 19.10 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Кадрина на 73,9-м км шоссе Таллинн-Нарва чуть далее виадука Вийтна, где автомобиль Volvo врезался в неожиданно выбежавшего на дорогу лося, сообщает Virumaa Teataja.