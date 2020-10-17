Армения и Азербайджан объявили о перемирии в Нагорном Карабахе

Как отмечается в документах, "решение принято, следуя заявлению президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ от 1 октября 2020 года, заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября 2020 года и в соответствии с московским заявлением от 10 октября 2020 года", передает DW .

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщали об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В результате состоявшихся в Москве консультаций глав МИД Азербайджана и Армении, стороны договорились о прекращении огня с 11.00 мск 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших, однако режим перемирия был фактически сразу же нарушен