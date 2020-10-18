Полиция задержала 30 пьяных водителей: один успел попасть в ДТП

В субботу, 17 октября, в 21.31 в Тартумаа в деревне Тяхтвере на первом километре Муйде-теэ 27-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Peugeot на крутом повороте вылетел с дороги в кювет. Его доставили в Клинику Тартуского университета.

Из 30 задержанных за последние сутки водителей у двух выявлены признаки употребления наркотиков, у остальных - алкоголя, сообщает Департамент полиции и погранохраны.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на три срок до трех лет.