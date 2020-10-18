Вс, 18.10.2020
BLRT просто рассчитывает, что живущие там бабушки умрут. Пеэтер Ярвелайд
Пеэтер Ярвелайд

Полицейские нашли в кювете машину: водитель исчез

Перевернутая машина. Фото иллюстративное.

ФОТО: Kenno Soo

В субботу, 17 октября, в 21.30 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Винни в Ристикюла, между Роэла и Кулина, пишет Virumaa Teataja.

По предварительным данным полиции, автомобиль выехал с дороги и перевернулся на крышу. Когда прибыли оперативные службы, водителя на месте ДТП уже не было.

Спасатели ликвидировали опасность возгорания перевернувшейся на крышу машины и вновь поставили автомобиль на колеса. В свою очередь полицейские выясняют, кому принадлежит попавшая в аварию машина, где находится владелец и по какой причине автомобиль вообще вылетел с дороги.

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