Коронавирус подтвержден у 26 жителей Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 800 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 26 проб дали положительный результат.
Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было диагностировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 14 человек. В Ида-Вирумаа добавилось восемь новых случаев, в Тартумаа и Йыгевамаа — по два.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 35,52.
Из новых случаев в Ида-Вирумаа три связаны с заражением от членов семьи, в двух случаях заражение произошло в рабочем коллективе, в одном случае — в школе и в еще одном случае — через знакомых. Обстоятельства одного заражения еще уточняются. Всего в Идаском регионе наблюдается семь активных очагов: с очагом в школе Кохтла-Ярве связано 11, со вспышкой в кругу семьи и знакомых в Кохтла-Ярве — восемь человек. С очагом в школе в Йыхви связано девять, с очагом в Йыхвиском центре по уходу — 19 заболевших. Очаг в Силламяэской школе затронул 35 человек, а т. н. вспышка в увеселительном заведении насчитывает 10 случаев в Кохтла-Ярве и Силламяэ. Очаг на рабочем месте в Нарве коснулся семи человек.
Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 897 человек, из которых болеют 156.
Все новые случаи в Харьюмаа были диагностированы в Таллинне. В шести случаях речь идет о близком контакте с ранее зараженным. Обстоятельства остальных случаев устанавливаются. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с шестью очагами: вспышка на первом рабочем месте затронула 42 человек, на втором рабочем месте — восемь, на третьем рабочем месте — семь человек. В семейном очаге насчитывается пять человек. В добавившемся на выходных новом очаге в школе шесть заболевших и в еще одном очаге на работе также шесть инфицированных.
Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находятся 1240 человек, из которых больны 234.
Новый случай в Тартумаа связан с тесным контактом с носителем вируса, обстоятельства другого случая пока выясняются. Два новых случая в Йыгевамаа заразились через рабочие контакты. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с коронавирусом находятся 623 человека, из них 60 больны. Лыунаское региональное отделение работает с двумя очагами — вспышка на рабочем месте в Выру, охватившей 24 человека, и вспышка на рабочем месте в Йыгевамаа, где заразились 20 человек.
Ляэнеское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает 44 человека, 14 из которых больны.
В больничном лечении нуждаются 32 человека
По состоянию на утро 18 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 32 человека, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. Домой никого не выписали. Было открыто две новых истории болезни с COVID-19. Смертельных случаев не зафиксировано, всего в Эстонии умерло 68 человек, заразившихся коронавирусом.
На сегодняшний день в больницах завершено 513 случаев заболевания COVID-19 у 499 человек.
По состоянию на 18 октября выздоровели 3 211 человек. Из них истории болезни 2403 человек (74,8%) завершены, у 808 человек (25,2%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии сделано более 242 000 первичных тестов, из них 4078 тестов, т. е. 1,68 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2. С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Жители Эстонии — молодцы, установленные ограничения сработали
Мы молодцы, но не будем терять бдительности. Установленные ограничения сработали и распространение заболевания стабильное. Ближайшие недели покажут, останется ли число зараженных на прежнем уровне, начнет падать или снова расти. Совместными усилиями мы можем предотвратить распространение вируса и вернуться к нормальной жизни.
Школьные каникулы могут стать решающим поворотным моментом в распространении вируса. Действуя с заботой об остальных, мы все можем избежать заражения. Отдыхать стоит в Эстонии, а зарубежные поездки нужно отложить из-за высокого распространения коронавируса в других странах. Имейте в виду, что в местах назначения могут быть введены разные ограничения и что медицинская помощь не всегда может быть легко доступна.
Правительство продлило общегосударственный запрет на продажу алкоголя С 25 октября по 24 ноября 2020 года права на розничную продажу алкогольных напитков приостановлены с 00:00 часов до 10:00 утра. Правительство вновь оценит необходимость ограничения не менее, чем за 10 дней до конца этого срока.
Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 157 428 раза, 98 человек сообщили через приложение о своем заболевании.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.