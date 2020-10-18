Коронавирус подтвержден у 26 жителей Эстонии

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было диагностировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 14 человек. В Ида-Вирумаа добавилось восемь новых случаев, в Тартумаа и Йыгевамаа — по два.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 35,52.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа три связаны с заражением от членов семьи, в двух случаях заражение произошло в рабочем коллективе, в одном случае — в школе и в еще одном случае — через знакомых. Обстоятельства одного заражения еще уточняются. Всего в Идаском регионе наблюдается семь активных очагов: с очагом в школе Кохтла-Ярве связано 11, со вспышкой в кругу семьи и знакомых в Кохтла-Ярве — восемь человек. С очагом в школе в Йыхви связано девять, с очагом в Йыхвиском центре по уходу — 19 заболевших. Очаг в Силламяэской школе затронул 35 человек, а т. н. вспышка в увеселительном заведении насчитывает 10 случаев в Кохтла-Ярве и Силламяэ. Очаг на рабочем месте в Нарве коснулся семи человек.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 897 человек, из которых болеют 156.

Все новые случаи в Харьюмаа были диагностированы в Таллинне. В шести случаях речь идет о близком контакте с ранее зараженным. Обстоятельства остальных случаев устанавливаются. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с шестью очагами: вспышка на первом рабочем месте затронула 42 человек, на втором рабочем месте — восемь, на третьем рабочем месте — семь человек. В семейном очаге насчитывается пять человек. В добавившемся на выходных новом очаге в школе шесть заболевших и в еще одном очаге на работе также шесть инфицированных.

Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находятся 1240 человек, из которых больны 234.

Новый случай в Тартумаа связан с тесным контактом с носителем вируса, обстоятельства другого случая пока выясняются. Два новых случая в Йыгевамаа заразились через рабочие контакты. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с коронавирусом находятся 623 человека, из них 60 больны. Лыунаское региональное отделение работает с двумя очагами — вспышка на рабочем месте в Выру, охватившей 24 человека, и вспышка на рабочем месте в Йыгевамаа, где заразились 20 человек.

Ляэнеское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает 44 человека, 14 из которых больны.

В больничном лечении нуждаются 32 человека

По состоянию на утро 18 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 32 человека, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. Домой никого не выписали. Было открыто две новых истории болезни с COVID-19. Смертельных случаев не зафиксировано, всего в Эстонии умерло 68 человек, заразившихся коронавирусом.

На сегодняшний день в больницах завершено 513 случаев заболевания COVID-19 у 499 человек.