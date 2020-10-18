Коронавирус впервые обнаружили на упаковке замороженных продуктов

Это произошло в ходе изучения вспышки заболевания COVID-19 в городе Циндао. Тем самым впервые вне лаборатории подтверждено, что новый вирус при особых условиях может сохраняться на упаковке в течение долгого времени, пишет DW.

Риск заразиться для человека при контакте с поверхностью такой упаковки существует, однако является очень малым, подчеркивается в заявлении. Ни одного такого случая до их пор не зарегистрировано, отметили эксперты.

Вирус SARS-CoV-2 с начала пандемии обнаружен почти у 40 млн жителей планеты, а 1,11 млн инфицированных умерли, указывает международная группа волонтеров Worldometer. Больше всего заражений - в США (8,3 млн), Индии (7,4 млн) и Бразилии (5,2 млн). В Китае, по официальным данным, инфицированы 85 672 человека, число летальных исходов среди больных (4634) остается неизменным уже 5 месяцев.