Добровольцы нашли пропавшую 80-летнюю женщину

Пропавшую 80-летнюю Нину нашли добровольцы в густом кустарнике. Полиция желает ей скорейшего выздоровления и благодарит всех, кто участвовал в поисках и, несмотря на плохую, погоду внес свой вклад.
По словом руководителя Вильяндиского отделения полиции Маргуса Сасся, сегодня утром поисковая группа из более чем полусотни человек собралась возле хутора пропавшей женщины в деревне Ванамыйза, где при дневном свете началась проверка местности. Ее также искали с дроном, служебными собаками, внедорожниками и с вертолетом предложившего помощь местного предпринимателя.
«Когда с вертолета осматривались лесные массивы и участки земли, полиция с волонтерами, помощниками полицейских, местными жителями, знакомыми и близкими женщины осматривала дороги и территории возле ее дома. Пришедшие на помощь поисковому отряду местные жители проехали километры на внедорожниках по лесным дорогам, полям, канавам и другим местам, чтобы найти старушку», - сказал Сассь.
«Поиски, которые проводились в очень плохих погодных условиях, увенчались успехом, когда около 16.30 волонтеры нашли пропавшую в густом кустарнике. Она была промокшей и переохлажденной, но шла на контакт. Ее вывезли из леса и передали врачам. Хотя пожилая женщина была в сознании и шла на контакт, врачи отвезли ее в больницу для проверки здоровья, поскольку она провела весь день под дождем и холодом в довольно тонкой одежде и босиком», - сказал он.
В субботу, 17 октября, около 22 вечера в полицию поступило сообщение, что в Вильяндимаа в деревне Ванамыйза из дома в неизвестном направлении ушла 80-летняя Нина. Близкий сообщил полиции, что у пожилой дамы есть проблемы с памятью, поэтому без посторонней помощи она может попасть в беду.
Полиция сразу приступила к поискам, к которым, помимо обычных патрулей, были привлечены и спасатели с дроном, служебные собаки и сотрудники с инфракрасными камерами. Сначала были обследованы окрестности ее дома и соседние здания.
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