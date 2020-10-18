Добровольцы нашли пропавшую 80-летнюю женщину

По словом руководителя Вильяндиского отделения полиции Маргуса Сасся, сегодня утром поисковая группа из более чем полусотни человек собралась возле хутора пропавшей женщины в деревне Ванамыйза, где при дневном свете началась проверка местности. Ее также искали с дроном, служебными собаками, внедорожниками и с вертолетом предложившего помощь местного предпринимателя.

«Когда с вертолета осматривались лесные массивы и участки земли, полиция с волонтерами, помощниками полицейских, местными жителями, знакомыми и близкими женщины осматривала дороги и территории возле ее дома. Пришедшие на помощь поисковому отряду местные жители проехали километры на внедорожниках по лесным дорогам, полям, канавам и другим местам, чтобы найти старушку», - сказал Сассь.

«Поиски, которые проводились в очень плохих погодных условиях, увенчались успехом, когда около 16.30 волонтеры нашли пропавшую в густом кустарнике. Она была промокшей и переохлажденной, но шла на контакт. Ее вывезли из леса и передали врачам. Хотя пожилая женщина была в сознании и шла на контакт, врачи отвезли ее в больницу для проверки здоровья, поскольку она провела весь день под дождем и холодом в довольно тонкой одежде и босиком», - сказал он.

В субботу, 17 октября, около 22 вечера в полицию поступило сообщение, что в Вильяндимаа в деревне Ванамыйза из дома в неизвестном направлении ушла 80-летняя Нина. Близкий сообщил полиции, что у пожилой дамы есть проблемы с памятью, поэтому без посторонней помощи она может попасть в беду.

Полиция сразу приступила к поискам, к которым, помимо обычных патрулей, были привлечены и спасатели с дроном, служебные собаки и сотрудники с инфракрасными камерами. Сначала были обследованы окрестности ее дома и соседние здания.