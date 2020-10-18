Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 80-летнюю женщину

В субботу, 17 октября, около 22 вечера в полицию поступило сообщение, что в Вильяндимаа в деревне Ванамыйза из дома в неизвестном направлении ушла 80-летняя Нина. Близкий сообщил полиции, что у пожилой дамы есть проблемы с памятью, поэтому без посторонней помощи она может попасть в беду.

Полиция сразу приступила к поискам, к которым, помимо обычных патрулей, были привлечены и спасатели с дроном, служебные собаки и сотрудники с инфракрасными камерами. Сначала были обследованы окрестности ее дома и соседние здания. К сожалению, найти Нину не удалось, поиски продолжаются.

Руководитель Вильяндиского отделения полиции Маргус Сассь просит помощи жителей деревни Ванамыйза и ее окрестностей, чтобы они проверили территории своих хуторов и вспомогательные здания, не нашла ли там укрытие от холода пожилая дама. «Внимание можно обратить также на предмете и следы, которые могут указать на перемещения разыскиваемой женщины», - добавил Сассь.

По словам полицейского, поисковой группе также поможет, если компании, расположенные в этом районе, и владельцы частных домов с камерами видеонаблюдения просмотрят записи со вчерашнего вечера до настоящего времени. «Возможно, там хранится ценная информация, которая может быть использована для определения местоположения или траектории передвижения пожилой женщины», - надеется он.

Нина низкого роста, около 150 см. У нее темные, короткие волосы. На ней были красная флиска и серая шерстяная шапка.

Всех, кто увидит пропавшую Нину, просят позвонить на номер 112.