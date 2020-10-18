Фото и видео ⟩ В Таллинне прошла демонстрация за всеобщее право на брак

«Увидев, сколько народу пришло на мирную демонстрацию, прошедшую в Тарту 4 октября, мы убедились, что это важная и близкая молодым людям тема. Мы не должны позволить правящим партиям притеснять меньшинства и загнать страну в консерватизм. Поэтому мы вновь выходим на улицу, чтобы заявить: мы поддерживаем гендерно-нейтральные браки, - сказал вице-президент Молодых социал-демократов Карл Аарон Адсон. - Право на брак должно быть у всех совершеннолетних людей вне зависимости от их гендера. Закрепление прав всего за одной социальной группой — это опасный путь, на который мы не позволим увести нашу страну. В современных государствах не проводят референдумы о правах меньшинств».

«Если взрослые люди любят друг друга и вместе несут ответственность за себя, своего партнера и детей, то это семья и она заслуживает защиты государства, - отметил один из организаторов акции Леммит Каплински. - Сильная семья — это меньший риск бедности, более счастливые дети, более здоровая лучше справляющаяся с проблемами Эстония. То, что на площади Вабадузе к нам присоединятся представители молодежных организаций большинства партий Эстонии, показывает, что молодежь ценит европейские ценности и что вопросы прав человека и личных свобод являются для них весомым аргументом».

Организаторы призвали всех участников сказать «нет» планируемому референдуму о браке, проект которого рассматривает правительство. Организаторы — Молодые социал-демократы, Vikerroos, кинофестиваль Festheart, Vikerruum, Эстонское объединение ЛГБТ и множество добровольцев. В акции также приняли участие представители молодежных организаций почти всех партий Эстонии.