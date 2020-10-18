Елизавета II помиловала остановившего теракт убийцу

Королева Великобритании Елизавета II помиловала осужденного за убийство 42-летнего Стивена Галланта, который помог остановить террориста на Лондонском мосту в ноябре 2019 года, сообщает Daily Mail.
Год назад осужденный за террористическую деятельность 28-летний Усман Хан после досрочного освобождения напал с ножом на группу людей на Лондонском мосту. В результате двое человек скончались, три - получили ранения.
Осужденный за убийство пожарного в 2005 году на 17 лет тюрьмы Галлант в тот день получил разрешение выйти из тюрьмы для участия в реабилитационном мероприятии для заключенных. У него с собой был бивень нарвала, который ему подарил государственный служащий. С помощью него он помог остановить вооруженного ножами и муляжем жилета смертника Хана до прибытия полиции, которая в итоге ликвидировала террориста.
Издание отмечает, что Елизавета II воспользовалась прерогативой помилования по совету правительства. В британском минюсте сообщили, что решение было принято в связи с "исключительно смелыми действиями" Гэллэнта.
Примечательно, что семья убитого пожарного поддержала решение королевы. Как отметил сын убитого, произошедшее показывает, как могут меняться люди.