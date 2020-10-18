Елизавета II помиловала остановившего теракт убийцу

Год назад осужденный за террористическую деятельность 28-летний Усман Хан после досрочного освобождения напал с ножом на группу людей на Лондонском мосту. В результате двое человек скончались, три - получили ранения.

Осужденный за убийство пожарного в 2005 году на 17 лет тюрьмы Галлант в тот день получил разрешение выйти из тюрьмы для участия в реабилитационном мероприятии для заключенных. У него с собой был бивень нарвала, который ему подарил государственный служащий. С помощью него он помог остановить вооруженного ножами и муляжем жилета смертника Хана до прибытия полиции, которая в итоге ликвидировала террориста.