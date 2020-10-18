Фото ⟩ На многомиллионной стройке царит пустота

Весной Riigi Kinnisvara AS и AS Tartu Ehitus заключили договор на реконструкцию Сяревереского главного корпуса Центра профессионального образования Ярвамаа. Смотрите в галерее, как далеко продвинулись работу к осени.
Директор Центра профессионального образования Ярвамаа Рейн Оселин сказал Järva Teataja, что сейчас тот момент, когда на стройплощадке царит такая пустота, насколько это вообще возможно. Это означает, что крупномасштабные работы по сносу близки к завершению, но новый этап строительства еще не набрал значительных темпов. В настоящее время ведутся более крупные работы, например, возведение лестницы.
Специалист по развитию Центра профессионального образования Ярвамаа Валев Вяльяотс сказал весной, что в ходе реконструкции будут заменены все технические системы. Также будет создана возможность использовать здание людям с ограниченными возможностями передвижения.
Вяльяотс заверил, что планировка здания по большей части сохранится, а одним из самых крупных изменений станет появление кухни и столовой вместо спортивного зала. Также в здании появится лифт.
Стоимость работ составляет 2 074 554,37 евро, а срок выполнения — 30 июня 2021 год.