Фото ⟩ На многомиллионной стройке царит пустота

Директор Центра профессионального образования Ярвамаа Рейн Оселин сказал Järva Teataja, что сейчас тот момент, когда на стройплощадке царит такая пустота, насколько это вообще возможно. Это означает, что крупномасштабные работы по сносу близки к завершению, но новый этап строительства еще не набрал значительных темпов. В настоящее время ведутся более крупные работы, например, возведение лестницы.