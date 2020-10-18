Сделка по приобретению акций Lido провалилась в Эстонии

Люксембургский производитель алкоголя и оптовый торговец Amber Beverage Group (ABG) хотел летом выкупить 49 процентов акций сети ресторанов Lido. Но сейчас Департамент конкуренции Эстонии объявил, что сделка не состоится, передает Postimees.
По какой причине объединение двух предприятий было прекращено, Департамент конкуренции в своем сообщении не указал.
Обычно госдепартамент тормозит сделку, когда опасается, что в одном секторе появится обладающая слишком большой рыночной властью компания, которая может навредить конкуренции, повысить цены по своему усмотрению и отпугнуть новых игроков. Примечательно, что Совет по конкуренции Латвии дал свое согласие на объединение в июле этого года.
Продавец алкоголя из Люксембурга хотел купить 49 процентов популярной латвийской сети ресторанов Lido. Несмотря на приобретение неконтролирующей доли в результате сделки, стороны договорились, что в устав Lido будут внесены поправки, чтобы ABG имела право назначать двух своих членов в совет, а также право вето по стратегическим вопросам.
Основными видами деятельности ABG являются производство и оптовая продажа алкогольных напитков, производство сосредоточено в Латвии и Мексике, концерн имеет дистрибьюторов в Эстонии, Латвии и Литве. Компания экспортирует продукцию на более чем 170 мировых рынков и владеет более чем 130 брендами напитков. В Эстонии деятельность концерна представлена компаниями Amber Distribution OÜ и AS Remedia.
Lido - это сеть ресторанов и бистро, основанная в начале 1990-х годов в Латвии. У них есть 13 ресторанов и магазинов в Риге и ее окрестностях. В Эстонии компания представлена тремя ресторанами. Владельцем Lido является Гунарс Кирсонс.
У Lido в Эстонии три дочерних предприятия: Lido Mustamäe OÜ, Lido Eesti OÜ и Odil Eesti OÜ.