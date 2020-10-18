Сделка по приобретению акций Lido провалилась в Эстонии

По какой причине объединение двух предприятий было прекращено, Департамент конкуренции в своем сообщении не указал.

Обычно госдепартамент тормозит сделку, когда опасается, что в одном секторе появится обладающая слишком большой рыночной властью компания, которая может навредить конкуренции, повысить цены по своему усмотрению и отпугнуть новых игроков. Примечательно, что Совет по конкуренции Латвии дал свое согласие на объединение в июле этого года.

Продавец алкоголя из Люксембурга хотел купить 49 процентов популярной латвийской сети ресторанов Lido. Несмотря на приобретение неконтролирующей доли в результате сделки, стороны договорились, что в устав Lido будут внесены поправки, чтобы ABG имела право назначать двух своих членов в совет, а также право вето по стратегическим вопросам.

Основными видами деятельности ABG являются производство и оптовая продажа алкогольных напитков, производство сосредоточено в Латвии и Мексике, концерн имеет дистрибьюторов в Эстонии, Латвии и Литве. Компания экспортирует продукцию на более чем 170 мировых рынков и владеет более чем 130 брендами напитков. В Эстонии деятельность концерна представлена ​​компаниями Amber Distribution OÜ и AS Remedia.

Lido - это сеть ресторанов и бистро, основанная в начале 1990-х годов в Латвии. У них есть 13 ресторанов и магазинов в Риге и ее окрестностях. В Эстонии компания представлена ​​тремя ресторанами. Владельцем Lido является Гунарс Кирсонс.

У Lido в Эстонии три дочерних предприятия: Lido Mustamäe OÜ, Lido Eesti OÜ и Odil Eesti OÜ.