Юрист: в Эстонии Закон об алиментах не отвечает реальной ситуации

Юрист Ольга Вяйна напомнила, что государство уже провело исследование, которое показало, что реальные расходы на ребенка не отвечают той ставке, которая зафиксирована в действующем законе: "Закон, к сожалению, такой, что как его повернешь, так он и работает. Все признают, что ставка минимальных алиментов завышена, есть исследование, но исследование носит информативный характер и не является обязательным к исполнению".