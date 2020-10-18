Юрист: в Эстонии Закон об алиментах не отвечает реальной ситуации

В новом выпуске ток-шоу "Своя правда", который выйдет в эфир канала ETV+ в понедельник, 19 октября, в 20:30, разгорелся ожесточенный спор на тему алиментов, передает rus.err.ee.
Юрист Ольга Вяйна напомнила, что государство уже провело исследование, которое показало, что реальные расходы на ребенка не отвечают той ставке, которая зафиксирована в действующем законе: "Закон, к сожалению, такой, что как его повернешь, так он и работает. Все признают, что ставка минимальных алиментов завышена, есть исследование, но исследование носит информативный характер и не является обязательным к исполнению".
Свои варианты решения проблемы предложат герои, эксперты и зрители нового выпуска ток-шоу "Своя правда", который выйдет в эфир канала ETV+ в понедельник, 19 октября, в 20.30.