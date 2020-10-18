В Германии средняя стоимость лечения от COVID-19 составляет 10 700 евро

В Германии стационарное лечение от вызываемой коронавирусом атипичной пневмонии COVID-19 обходится в среднем в 10 700 евро. Лечение без искусственной вентиляции легких стоит в среднем в 5 тысяч евро, однако в случае подключения к ИВЛ средняя стоимость возрастает до 38 500 евро, сообщил представитель крупнейшего в ФРГ объединения государственных касс медицинского страхования AOK в воскресенье, 18 октября. В AOK застрахованы 26,5 млн человек - почти треть населения Германии.