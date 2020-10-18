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Русская служба Би-би-си вспоминает, чем запомнились протесты в Хабаровске, и рассказывает, что они представляют собой сейчас.

В воскресенье в Хабаровске прошел сотый митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Акции проходят каждый день, а самая первая из них состоялась 11 июля - через два дня после того, как экс-губернатор Сергей Фургал был задержан и вывезен в Москву по обвинению в покушении на убийства 15-летней давности.

Протестные акции проходят не только в Хабаровске, но и в других городах региона. Все они, кроме одной, были несогласованы.

Русская служба Би-би-си вспоминает, чем запомнились протесты в Хабаровске, и рассказывает, что они представляют собой сейчас.

Из массовых в немассовые митинги

В первый месяц протестные акции отличались своей массовостью - на протестные марши по Хабаровску выходили десятки тысяч людей. Все это время митинги были не согласованы с городскими властями, но проходили без вмешательства полиции. Первый митинг 11 июля прошел стихийно, и долгое время у хабаровских протестов не было явных организаторов.

Изначально люди выходили на улицы, чтобы выдвинуть требования по поводу внутренней ситуации в регионе - протестуя против уголовного преследования Фургала, а затем - требуя отставки назначенного врио губернатора Михаила Дегтярева. Но затем повестка на митингах стала размываться - в начале августа хабаровские митингующие поддерживали протестующих в Беларуси, а к концу месяца - требовали от властей наказать виновных в отравлении Алексея Навального.

Протестная волна выплеснулась и за пределы Хабаровского края. В июле митинги в поддержку Фургала проходили и в других крупных городах Дальнего Востока и Сибири - Владивостоке, Биробиджане, Иркутске. В десятках российских городов летом проходили также несогласованные акции солидарности с Хабаровском.

Однако к сентябрю протест стал постепенно стихать - субботний митинг 10 октября собрал уже меньше тысячи человек. Единственный согласованный митинг в Хабаровске 12 сентября устроили коммунисты, но он также оказался совсем не массовым - по данным местных СМИ, на него пришли несколько сотен человек.

Политологи фонда "Петербургская политика" отмечали, что протесты превратились скорее в "фоновое событие", так как потеряли большую часть своей энергии. Таким образом, тактика властей - ждать затухания протестов - оказалась выигрышной.

Реакция властей

Однако менялась и реакция властей на масштабные митинги. Через два дня после первого митинга в Хабаровске полпред Юрий Трутнев заявил, что "у людей есть право выражать свое мнение".

Кремль ограничился комментарием о том, что первый митинг обошелся без "эксцессов".

Критика в адрес митингующих усилилась после назначения в регион врио губернатора Михаила Дегтярева. Несмотря на принадлежность к ЛДПР, Дегтярева называли "ставленником Кремля" - он действительно поддерживал многие проекты Администрации президента, как, например, конкурс "Лидеры России".

Как только Дегтярев прилетел в Хабаровск из Москвы, он заявил, что митинги в регионе организуют "иностранные граждане". "У меня есть неопровержимые данные из правоохранительных органов, кто и как все это дело организовывает. То есть, это хабаровчане в большинстве своем, но там очень много иногородних и есть несколько иностранных граждан", - заявил он.

В конце августа Дегтярев говорил, что жители Хабаровска просят его о том, чтобы митинги в городе скорее прекратились.

В Кремле все эти месяцы сами митинги не комментировали, но выразили сомнение в том, что протесты все-таки организовывались из-за рубежа.

Из мирных в немирные акции

Изменилась и реакция силовых органов. В первый месяц протестов сообщений о задержаниях активистов не было. Первый арест после задержания произошел 15 августа - тогда из-за очередного митинга был задержан координатор местного штаба Навального Алексей Ворсин. Ему назначили 10 суток в спецприемнике.

Административный арест получили и двое водителей "Фургалмобиля" - микроавтобуса, которые ездил по городу с плакатами и лозунгами в поддержку Фургала. Одному водителю дали 10 суток, второму - 20 суток. Их обвинили в создании помех транспорту во время массовой акции.

В сентябре было заведено первое уголовное дело на участника митингов. 25 сентября во время протеста полиция пыталась вытащить водителя из "Фургалмобиля". В это время один из протестующих брызнул в полицейских перцовым баллончиком. Следственный комитет заявил, что от баллончика пострадали пять полицейских.

Еще несколько человек могут стать фигурантами уголовных дел по "дадинской" статье за неоднократные задержания на протестных акциях, рассказал Русской службе Би-би-си представитель штаба Навального Андрей Пастухов.

Акция 10 октября, на 92-й день протестов, впервые за все время была разогнана ОМОНом. В самом митинге приняло участие меньше тысячи человек. Полиция задержала около 30 протестующих и жестко избивала демонстрантов. Два человека попали в больницу.

Местный портал DVhab назвал произошедшее самым жестким разгоном митингов в Хабаровске.

В администрации города заявили, что полиция начала жестко разгонять митинг из-за того, что на центральной площади активисты установили несколько походных палаток.

Однако протестующие не хотели устраивать "майдан" и ночевать в них, говорит представитель штаба Навального Андрей Пастухов: палатки были инсталляцией. "Мне кажется, они испугались сами себя. Но получили, что город стал еще больше ненавидеть полицию и Дегтярева", - говорит Пастухов.

15 октября местный журналист Сергей Плотников заявил, что неизвестные люди в масках вывезли его в лес и предлагали сотрудничать с ними, угрожая убийством.

Всю дорогу его избивали, утверждает журналист. "Мне стреляли возле ног, говорили - либо ты будешь сотрудничать с нами, либо тебе попадет пуля в голову", - сказал Плотников.

Он намерен написать заявление о случившемся в Следственный комитет. Правоохранительные органы не комментировали случившееся с Плотниковым.

Представитель штаба Навального связывает усиление активности силовиков именно с тем, что протесты начали затухать. "Все организаторы протеста говорят, что чем больше будет людей, тем меньше будет полиции, тем меньше будет задержаний. Когда выходили 10-30 тысяч человек - какая полиция? У нас 40 мест всего в спецприемнике", - говорит Пастухов.

Протесты могут стать платформой для выборов в 2021 году

Осенью 2021 года планируются выборы в Госдуму и выборы главы Хабаровского края.

Митинги и ситуация с Фургалом явно сыграют большую роль на предстоящих выборах, так как рейтинги "Единой России" в регионе довольно низкие и популярность ЛДПР тоже сильно падает.

"Все начиналось под знаменами и лозунгами "Свободу Фургалу", а сейчас все это больше и больше краснеет. И флаги в основном коммунистические. Получается, что "Единая Россия" в Хабаровском крае провалилась, ЛДПР провалилась, и коммунисты сейчас решили этим воспользоваться". - говорит Би-би-си хабаровский политолог Илдус Ярулин.

При этом внимание многих людей в регионе приковано к тому, как работает врио губернатора Дегтярев, который явно собирается участвовать в выборах. "Скорее всего, его задача - отладил ситуацию в крае и сделал его из зоны протестов в зону нейтральную и более благожелательную к власти. И он это сделает, поскольку будут и деньги, и будут решаться проблемы, которые накопились еще со времен Шпорта", - считает Ярулин.

КПРФ действительно активно принимает участие в протестной жизни Хабаровского края - они направляли заявки на митинги и сами участвовали в протестах. Руководители местного отделения коммунистов летом даже могли попасть под арест, так как их подозревали в организации несанкционированного митинга.

Один из местных депутатов от КПРФ, бывший кандидат в мэры Хабаровска Максим Кукушкин согласился помогать штабу Навального с согласованием будущих протестных акций, рассказал Пастухов.

Однако в самой партии заявляют, что официально КПРФ в митингах не участвует и пользоваться протестами перед выборами не намерена, заявил Би-би-си лидер фракции КПРФ в парламенте региона Сергей Ильин.

Он считает, что протесты в Хабаровске стихают из-за того, что на митингах не звучат политические лозунги. "Наша повестка никогда не менялась - мы единственная партия, которая в крае регулярно проводит и митинги, и пикеты. Подстраиваться под ситуацию мы не будем. Но мы всегда людям говорим, что требования должны быть политические. Мы должны четко заявить власти, что ей пора собирать чемоданы", - говорит он.