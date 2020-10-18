В Финляндии гражданин Эстонии спровоцировал трагическое ДТП: погибли двое

В 22.40 в Центр тревоги поступило несколько сообщений об автомобиле, который едет по встречной полосе, сообщает издание Iltalehti.

По данным финской полиции, автомобиль двигался по встречной полосе с разной скоростью: от 40 до 100 километров в час. Полиция пыталась его остановить, но в итоге автомобиль столкнулся с ехавшей навстречу машиной. В результате столкновения погибли 52-летний мужчина и 46-летняя женщина.

Водитель, который ехал по встречной полосе, получил травмы и был доставлен в больницу. Финские СМИ сообщают, что речь идет о гражданине Эстонии 1973 года рождения, который уже раньше оказывался в поле зрения полиции. Очевидец сообщил Ilta-Sanomat, что эстонец ехал на темном BMW X5.