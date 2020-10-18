Лаури Ляэнеметс: Эстонию сейчас могло бы спасти правительство меньшинства

Ляэнеметс, комментируя интервью министра внутренних дел и одного из лидеров EKRE Марта Хельме Deutsche Welle, отметил, что поведение Хельме ни в коем случае нельзя игнорировать, и если Юри Ратасу нужна в этом вопросе поддержка оппозиции, то социал-демократы и реформисты должны оказать ее.

По его словам, правительство меньшинства стало бы демократическим выходом из сложившейся тупиковой ситуации. «В этом случае основная политическая деятельность сместилась бы из правительства в парламент, что хорошо для Эстонии. В случае правительства меньшинства оппозиция не должна любой ценой пытаться выразить вотум недоверия Ратасу. По каждому законопроекту велись бы отдельные переговоры между всеми фракциями Рийгикогу, что способствовало бы развитию демократии. Швецией управляет правительство меньшинства, и эта страна достаточно успешно справляется с коронакризисом», – отметил Ляэнеметс.