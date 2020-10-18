Пограничник с признаками употребления алкоголя и наркотиков пытался скрыться от полиции

Сегодня утром в Юленурме, Тартумаа, полиция проверила трезвость водителей, когда заметила автомобиль Mercedes, попытавшийся покинуть ряд проходивших проверку на трезвость, - водитель развернулся и уехал. Полиция последовала за ним и подала ему знак остановиться, который он проигнорировал. Водитель Mercedes на большой скорости направился в сторону шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа и, наконец, остановил свою машину в деревне Сирвасте волости Канепи.

Выяснилось, что гнавший на Mercedes 23-летний пограничник Лыунаской префектуры находился за рулем с признаками употребления алкоголя и наркотиков. Он был задержан и сначала доставлен в медицинское учреждение для обследования, после чего - в арестный дом.

Помимо водителя в машине находился и пассажир - взрослый мужчина.

По словам руководителя Лыунаского бюро внутреннего контроля Тийта Мельтса, сегодня утром пограничник, задержанный сотрудниками Тартуского полицейского участка, совершил ошибку, нарушив все основные ценности организации, и подверг себя, своего попутчика, коллег и всех других участников движения большой опасности. «Это совершенно неприемлемо для стража порядка. Для всех сотрудников Департамента полиции и погранохраны помимо закона также действуют более высокие, чем обычно, этические требования, а это означает, что мужчина не может продолжать работать в департаменте», - сказал Мельтс. Руководитель Лыунаского бюро внутреннего контроля добавил, что это чистая удача, что в результате этих безрассудных действий никто не пострадал.