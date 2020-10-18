«Я люблю тебя за 169 050 евро!»: как житель Эстонии стал жертвой грандиозной любовной аферы

Раквереское отделение полиции. 18 декабря 2019 года. Время 14.15 и следователь по особым делам просит пострадавшего сесть. Есть о чем поговорить: женщина из Пайде, которой мужчина признавался в любви и перевел большие суммы денег, оказалась мошенницей. Настоящей любовной аферисткой, пишет Järva Teataja.

Некоторое время назад занимающийся сельским хозяйством молодой хуторянин Михкель (имя изменено — прим.ред.) жил обычной жизнью в Ляэне-Вирумаа. Дни были длинными, работы было много. Но ему было одиноко.

«Я не богатый человек, но и не бедняк, - напишет он в ответ на увиденное двумя месяцами ранее на портале знакомств объявление и отметит, что слишком скромен, чтобы сразу звонить. - Я занимаюсь сельским хозяйством, выращиваю зерно, и мне это нравится».

Он указал в письме возраст, рост и черты характера, а также добавил, что хочет найти девушку, с котором они будут вмести как в радости, так и в горе. Цель — постоянные отношения. «До сих пор это было лишь мечтой», - говорится в письме.

Столичная жительница Марьяна оказывается Жасмин из Пайде. Женщина с цыганским языком в качестве родного и с начальным образованием. 1

Михкель подчеркивает, что не ищет любовницу и не собирается сам становиться чьим-то любовником. Спонсорство он не предлагает и ищущие спонсоров женщины его не интересуют.

Любовь делает бедным

Михкель знает, что общается с Марьяной. 30-летней проживающей в Таллинне матерью-одиночкой, жизнь которой совсем не легкая. Применявший насилие бывший муж, которому надоел ребенок. Развод...

Первое письмо было отправлено, далее общались уже по телефону и короткими сообщениями. Марьяна произвела на Михкеля хорошее впечатление. С присланного фото на него смотрела женщина с длинными пышными волосами, с модельным телом в узком мини-платье.

Эту фотографию мошенница прислала Михкелю. На снимке не она. ФОТО: Foto Kohtutoimukust

Потребовался всего день, когда женский голос по телефон попросил у Михкеля денег. Для покрытия долга по аренде, который был более 1200 евро. Была угроза, что женщину с ребенком выставят на улицу.

«Сначала я был скептически настроен к выплате, но Марьяна сказала, что кто не рискует, то не пьет шампанского, - объяснял позже следователю Михкель. - Так я совершил перевод со своего личного счета на якобы счет владельца квартиры в размере 600 евро».

(Позднее выяснится, что владельцем квартиры на самом деле был коллега мужа Марьяны).

Это было только начало. Марьяна рассказала Михкелю, что она может получить наследство из России. Участок земли стоимостью в более 500 000 евро. Для его получения надо заплатить как маклеру, так и нотариусу.

Согласен ли Михкель помочь?

1200 евро.

3000 евро.

С личного счета 4800 евро.

С одного предпринимательского счета 45 200 евро, с другого 31 000 евро.

Деньги-деньги-деньги.

...

Михкель платит. Тысячи евро, среди которых самых крупный перевод — 20 000 евро — совершается уже во второй половине октября.

Но он не переводит напрямую на банковский счет Марьяны, поскольку он арестован судебным исполнителем. Деньги идут на разные счета, как в Эстонию, так и за границу.

(И возвращаются к связанным с Марьяной людям).

169 050 хотел Михкель перевести «Марьяне». Поскольку банки вернули на его счет 74 636 евро, финальная сумма ущерба - 94 414 евро.

Часть денег — 29 000 евро — Михкель занимает. «Если я быстро не расплачусь, я останусь без многих сельскохозяйственных машин, что сделает мою дальнейшую жизнь невозможной», - признается он в отделении полиции.

В тот же день, когда Михкель пошел на допрос в отделении полиции, Марьяна требовала денег.

Еще только 20 000 евро и вся эпопея подойдет к концу: 500 000 евро переведут на счет Михкеля и он вернет свои деньги и сможет оплатить долги.

«Я ей неоднократно говорил, в каком положении я оказался из-за помощи ей, и она это понимала, - говорится в показаниях. - Марьяна плакала в телефон, говорила, что ей очень больно это слышать и она не хочет, чтобы я из-за нее страдал. Много раз из-за этого она была сильно подавлена и находилась в депрессии. Марьяна сказала, что хотела свести счеты с жизнью, когда узнала, что ее хотели обмануть в России».

(На самом деле «Марьяна» не была жертвой мошенничества и не теряла деньги.)

Марьяна также, по ее утверждения, нервничала. Она заверяла Михкеля, что все это не игра. В противном случае она бы не стала общаться с ним после первого перевода денег.

Здесь стоит отметить, что Михкель и Марьяна впервые встретились лицом к лицу только в Пайдеском доме суда. Это произошло летом этого года, через полгода после описанных выше событий.

Минимум в письменной форме отношения познакомившихся в интернете Михкель и Марьяна превратились в страстную историю любви.

Каждое утро начиналось с сообщений, дни сопровождались звонками — виртуально они находились в постоянных отношениях, по крайней мере так думал мужчина.

Первыми сообщения они обменялись в середине октября и потребовалось лишь мгновение, чтобы в переписке стали появляться слова «дорогая», «ангел», «принцесса». Пока Михкель переводил деньги, все было хорошо.

«Спокойной ночи, мой дорогой мужчина. Спи сладко. Я люблю тебя сильно», - пишет Марьяна.

«Спокойной ночи и сладких снов тебе, моя дорогая и любимая девочка. Целую. Люблю тебя еще больше. Не могу дождаться, когда увижу тебя», - получает она в ответ.

Любовь оглушает

Но когда Михкель желаемую сумму не собирал или возникали иные проблемы, стиль общения был другой.

«Иди к черту. Больше не общаемся, иди лечись!»

«Оставь меня в покое. Иди в ж**у и больше смс не присылай. Я больше не вернусь»

«Сожги себя, болван».

«Так тебе и надо, черт»

«Знаешь, подумай, чего ты хочешь. Я больше не вернусь, Иди в п**ду».

«Купи себе гроб»

«Сдохни, урод. Я не прощу тебя. Будь ты проклят».

Это только некоторые примеры.

Сообщений, которыми эти двое обменивались, более 200. На смену солнечным дням приходит темная депрессия. Помимо признаний в любви, оповещения о желании покончить жизнь самоубийством. Очередные неудачи в получении наследства.

Примеры переписок Любовь (иллюзия) ... Женщина: Дорогой, позвоню в 10 часов. Люблю тебя сильно! Мужчина: Здравствуй, моя принцесса. Как себя чувствуешь? Надеюсь, у тебя все хорошо. Женщина: Дорогой, позвоню вечером. Люблю тебя очень! Мужчина: Если можешь, позвони где-нибудь в часов 10, до этого у меня не будет возможности ответить. У меня дела, поскольку в гости придет один родственник. Ты мне очень дорога, Марьяна. Женщина: Хорошо, сделаем так, дорой. Мужчина: Спокойно ночи и самый прекрасных снов, моя дорогая. Люблю тебя и думаю только о тебе. Женщина: И я тебя очень люблю. Ты вся моя жизнь, твоя женщина. Спокойной ночи, мой принц. ... Женщина: Маська, позвони, когда закончишь работу. Люблю тебя очень и скучаю. Мужчина: Хей, моя муся. Если подойдет, позвоню тебе около 23. Люблю! Женщина: Хорошо, сделаем так, мое солнышко. Позвони. Мужчина: Квитанция у тебя в почте. Люблю тебя, моя дорогая. Мужчина: Здравствуй, мой любимый ангел. Надеюсь, что сегодня все пройдет хорошо. Надеюсь скоро обнять тебя. Я все еще вспахиваю поле. Женщина: Позвоню после работы. Люблю тебя очень! ... Ненависть (реальная) ... Женщина: Так тебе и надо, черт! Мужчина: Почему ты мне такое говоришь? Если так сложно было сделать перевод, чтобы я смог бы им всем заплатить. Что я должен думать, если ты мне ни одного документа не присылаешь. Женщина: Знаешь, подумай, чего ты хочешь. Я больше не вернусь, Иди в п**ду Мужчина: Не пойду нив какую п**ду. Куда пропала твоя благодарность? Я дал понять, что сделаю все возможное, чтобы получить деньги, но такую ​​сумму, как 30 000 невозможно получить. Если бы ограничилось 10 000, можно было бы. Женщина: Купи себе гроб. Мужчина: Не знаю за что. Я все деньги потратил на помощь тебе. Я сейчас гол как сокол. Ответь мне, в чем смысл молчать. Женщина: «Сдохни, урод. Я не прощу тебя. Будь ты проклят! Мужчина: То, что ты мне сделала, для тебя ничего не значит? Зачем ты меня поносишь. Я делаю, что могу. Мои руки связаны. Я тебе полностью доверял. Делал все, чтобы ты вернулась. Ты понимаешь, что такие сумму за ночь не достанешь. Я не волшебник. Когда успокоишься, свяжись со мной. Я не откажусь от тебя и не отпущу. Я попытаюсь сделать, что только возможно, чтобы ты смогла вернуться в Эстонию. Ты должна помочь мне это сделать и общаться со мной. ... Источник: материалы судебного дела.

В итоге Михкель, который был уже по уши в долгах, рассказал все друзьям, который спустили его с небес на землю. Он обратился в полицию.

ФОТО: PA/Scanpix

30 декабря в 19.43 Марьяна позвонила его со скрытого номера. Сообщила, что находится в России и привела все дела в порядок. Пообещала сесть на самолет и лететь в Таллинн. Попросила его встретить, денег на такси нет.

«В то же время я посмотрел, что вечером из Москвы или России нет самолетов в Таллинн, - рассказал Михкель следователю. - Марьяна в Таллиннский аэропорт не прибыла и со мной не связалась».

Марьяна позвонила Михкелю только через неделю, 7 января со скрытого номера. Жалостливым голосом она сказала, что в московском аэропорту ее ограбили, забрали сумочку с документами и другими вещами. «Марьяна утверждала, что из-за отсутствия документов ее не пустили на самолет», - продолжает свой рассказ Михкель.

«Она хотела, чтобы я ей помог финансово, чтобы она могла приобрести новые временные документы и билеты на самолет как себе, так и ребенку, - продолжает Михкель. - Она хотела получить от меня 3500 евро. Я уже знал, что она меня обманывает, и не собирался ей ничего платить. В то же время, чтобы поддерживать с ней контакт создавал впечатление, что пытаюсь помочь».

Типичный профиль Хотя в этой истории обманутым оказался мужчина, по статистике, жертвами любовных аферистов в большинстве случаев становятся женщины. Средних лет. С высшим образованием. Проживающий в Таллинне или Харьюмаа. Мошенники пользуются эмоциями жертв, желанием найти любовь всей жизни.

Последний звонок с просьбой дать денег Михкелю поступил от Марьяны в феврале. «К этому времени я уже понимал, что стал жертвой мошенницы и у нас с ней не будет отношений, - признает мужчина следователю. - Все переводы, которые я делал по просьбе Марьяны, были сделаны в надежде, что она станет моей женой. Без ее лжи я бы не подарил свои деньги просто чужому человеку».

Следователь добавляет в заключении: «Было найдено подтверждение, что Марьяна на различных порталах вывешивали объявления о знакомстве, где она, давя на жалость, пыталась выманить у людей деньги. Утверждение женщины, что деньги ей поступают от оказания сексуальных услуг, учитывая ее физические возможности и особенности (пенсионерка по нетрудоспособности), неправдоподобны».

Игра окончена

В какой-то момент игра подошла к концу, личность женщины была установлена, и в марте она оказалась в отделении полиции. В Пайде, также давала показания следователю.

Столичная жительница Марьяна оказалась Жасмин из Пайде. Родной язык — цыганский, а образование — начальное.

Она рассказала следователю по особым делам историю о проживающем в России брате, о полученном наследстве, об объявления о знакомстве и поисках нового спутника жизни.

«В объявлении использовала выдуманное имя Марьяна Линд, поскольку не хотела в интернете публиковать настоящее имя, - объяснила она. - Когда Михкель стал со мной общаться, я не назвала ему свое настоящее имя, поскольку не знала, насколько серьезными наши отношения станут».

Она рассказала о взаимном влечении, искренних планах о совместном будущем.

«В начале нашего общения с Михкелем мое материальное положение было тяжелым и я попросила у него помощи на ежедневные расходы, - объяснила она. - Попросила у него еще денег, поскольку у меня были старые долги. После этих переводов у нас с Михкелем зашел разговор, что я должна получить из России наследство. Он подумал, что долги по наследству надо выплатить, и предложил мне помочь финансово. У нас была договоренность, что Михкель поможет мне выплатить долги, мы продадим полученный в наследство участок земли и он получит свои деньги назад».

На данный момент суд уже вынес свое решение. Всего по просьбе «Марьяны» Михкель перевел на счета различных людей 169 050 евро. Поскольку банки вернули 74 636 евро, финальный ущерб составил 94 414 евро.

В мошенничестве были признаны как Жасмин, так и ее спутник жизни Тийт. Его роль состояла в том, чтобы предоставлять свой банковский счет для получения доходов от преступлений.

Деньги переводились на счета разных людей, но тем или иным способом часть из них — 24 900 евро — попали на счет Тийта.

Счета признанных виновными на данный момент пусты. У Тийта хотели арестовать квартиру в деревне Мюнди (8000 евро) и автомобиль Volkswagen Touareg (3800 евро). Квартиру успели продать, а автомобиль забрали полицейские.

Арестованный Volkswagen Touareg. ФОТО: Foto Kohtutoimukust

Тийт получил восемь месяцев, а ранее не наказываемая в уголовном порядке Жасмин год и четыре месяцы тюремного заключения. Условно.

Они должны компенсировать пострадавшему ущерб и расходы на производство. Если расходы на производство в двух случаях чуть больше 870 евро, то жертва ждет от них большой компенсации. Правда, разбитое сердце деньгами не залечишь.