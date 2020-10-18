Как сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, оцеплены были и многие улицы не только в центре, но и в спальных районах - там, где обычно собираются сторонники оппозиции.

Перед началом "Партизанского марша" протеста по центру Минска на микроавтобусах начали курсировать так называемые "мобильные группы" силовиков. Они задерживали демонстрантов, направлявшихся в центр города.

Колонна военной техники заезжает во двор Минска по адресу пр. Партизанский, 70а. pic.twitter.com/PM42MoEsvH — TUT.BY (@tutby) October 18, 2020

Интерфакс со ссылкой на очевидцев сообщает, что сотрудники милиции перегородили дорогу протестующим в начале Партизанского проспекта, после чего начались задержания.

По данным агентства, в марше участвовало более 30 тыс. человек.

Вот еще один ракурс на колонну протестующих, которая идет по Партизанскому проспекту. pic.twitter.com/SEVaL9xFjE — TUT.BY (@tutby) October 18, 2020

Портал Tut.By написал, что на заправке А-100 в начале Партизанского проспекта неизвестные в балаклавах, шлемах и с дубинками задерживали людей, опубликовав в "Твиттере" видео задержаний.