В Минске в воскресенье прошел "Партизанский марш", задуманный как акция солидарности с бастующими рабочими минских заводов. По данным СМИ, в акции участвовало более 15 тысяч человек, задержано около 60 человек.
Как и в предыдущие недели, минское метро объявило о закрытии станций в центре города, а операторы сообщили об ограничении мобильного интернета. Белорусский МТС сообщил, что это произошло "в рамках мероприятий по обеспечению нацбезопасности". После окончания марша мобильный интернет заработал.
Как проходил "Партизанский марш"
Утром в воскресенье силовики стянули спецтехнику в центр Минска и оцепили площадь Независимости, к которой обычно направляются демонстранты.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, оцеплены были и многие улицы не только в центре, но и в спальных районах - там, где обычно собираются сторонники оппозиции.
Перед началом "Партизанского марша" протеста по центру Минска на микроавтобусах начали курсировать так называемые "мобильные группы" силовиков. Они задерживали демонстрантов, направлявшихся в центр города.
Колонна военной техники заезжает во двор Минска по адресу пр. Партизанский, 70а. pic.twitter.com/PM42MoEsvH— TUT.BY (@tutby) October 18, 2020
Интерфакс со ссылкой на очевидцев сообщает, что сотрудники милиции перегородили дорогу протестующим в начале Партизанского проспекта, после чего начались задержания.
По данным агентства, в марше участвовало более 30 тыс. человек.
Вот еще один ракурс на колонну протестующих, которая идет по Партизанскому проспекту. pic.twitter.com/SEVaL9xFjE— TUT.BY (@tutby) October 18, 2020
Портал Tut.By написал, что на заправке А-100 в начале Партизанского проспекта неизвестные в балаклавах, шлемах и с дубинками задерживали людей, опубликовав в "Твиттере" видео задержаний.
Портал Tut.By написал, что на заправке А-100 в начале Партизанского проспекта неизвестные в балаклавах, шлемах и с дубинками задерживали людей, опубликовав в "Твиттере" видео задержаний.
Задержания на проспекте Рокоссовского. pic.twitter.com/9yhvwhM0Is— TUT.BY (@tutby) October 18, 2020
Накануне в Минске, Бресте, Витебске и Светлогорске также прошли протестные митинги и шествия, в частности, женский и студенческий марши, и состоялись акции сторонников Александра Лукашенко.
По официальным данным МВД Беларуси, протестные акции собрали до 400 человек, тогда как пять провластных - 1 700 человек.
По этим же данным, было задержано 43 участника студенческого марша в центре Минска, а по всей стране - 58 человек, "за нарушение законодательства о проведении массовых акций".
В субботу силовики снова задерживали журналистов: Дарью Спевак из Onliner.by и Всеволода Зарубина и Вадима Замировского из Tut.By.
Еще одно освобождение после визита Лукашенко в СИЗО
В воскресенье стало известно об освобождении адвоката Ильи Салея из команды избирательного штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико.
"То, что Илья Салей дома, а не в СИЗО - это хорошая новость. И это результат нашего с вами мирного давления на режим", - отметила Светлана Тихановская, ставшая главным соперником Лукашенко на президентских выборах.
Салей был задержан 9 сентября по обвинению "в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности". По этому же делу были арестованы члены президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак, тогда как Светлана Тихановская в рамках этого же дела была объявлена в межгосударственный розыск.
Илья Салей был одним из участников встречи задержанных оппозиционеров с Александром Лукашенко, которая прошла в СИЗО 10 октября.