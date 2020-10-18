Скандал с Мартом Хельме попал в австрийское СМИ

По оценке президента Керсти Кальюлайд, глава МВД Эстонии Март Хельме не подходит правительству страны, состоящей в НАТО и ЕС, пишет WZ, цитируя запись, которую Кальюлайд в субботу опубликовала в Facebook: «Зло и ненависть никогда не будут политической повесткой дня, когда мы будем думать, что такова политика одной из партий, и жить с этим дальше».

WZ назвало Хельме членом правопопулистской партии и сослалось на Deutsche Welle, в интервью которому Хельме подтвердил свою гомофобию и предложил геям уехать в Швецию.

«Министр с подобными взглядами не должен находиться в правительстве Эстонии», - процитировало WZ Кальюлайд, которую назвало либерально-консервативной.

В статье также кратко напоминается о произошедшем в конце прошлого года инциденте, когда Хельме прокомментировал состав правительства Финляндии.