Вс, 18.10.2020
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Светлана Скребнева

Финский охотник случайно застрелил велосипедиста

Финская полиция.

ФОТО: KIMMO BRANDT / EPA

Финская полиция подозревает, что охотник случайно застрелил велосипедиста в Национальном парке имени Урхо Кекконена, пишет Yle.

Сигнал о случившемся поступил в полицию Лапландии в субботу около 11.00.

30-летний житель столичного региона катался на велосипеде в Национальном парке вместе с друзьями, которые после выстрела старались оказать первую помощь потерпевшему.

«На данный момент нет повода подозревать, что поступок был умышленным», - говорит начальник следствия Марко Ияс в пресс-релизе.

Охотник, в свете имеющейся информации, подозревается в причинении смерти по неосторожности.

Полиция приступит к предварительному расследованию и выяснит ход событий.

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