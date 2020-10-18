Финский охотник случайно застрелил велосипедиста

Сигнал о случившемся поступил в полицию Лапландии в субботу около 11.00.

30-летний житель столичного региона катался на велосипеде в Национальном парке вместе с друзьями, которые после выстрела старались оказать первую помощь потерпевшему.

«На данный момент нет повода подозревать, что поступок был умышленным», - говорит начальник следствия Марко Ияс в пресс-релизе.

Охотник, в свете имеющейся информации, подозревается в причинении смерти по неосторожности.