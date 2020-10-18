Одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Эстонии выходит на белорусский рынок

Одно из ведущих предприятий деревообрабатывающей промышленности Эстонии Barrus AS подписало соглашение с Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ) на закупку в больших количествах пиломатериалов, пишет Postimees.
Руководитель расположенного под Выру предприятия Barrus Мартти Корк не скрывал, что идея выхода на белорусский рынок носит чисто коммерческий характер. «Каждая компания ищет способы сократить расходы и увеличить прибыль. Наша фирма - не исключение», - передает его слова белорусское информационное агентство БелТА.
До сих пор Barrus закупал все необработанные бревна и пиломатериалы в соседних Латвии, России, Финляндии и Швеции. И хотя белорусская древесина также поступала в Barrus, она проходила через посредников в других странах. Однако сотрудничество с БУТБ позволяет закупать материал напрямую у белорусских производителей, пояснил Корк.
Руководитель БУТБ Александр Осмоловский подтвердил, что они готовы всячески помогать Barrus и предоставлять необходимую информацию, чтобы компании было удобно на белорусском рынке. «Все, что нужно сделать клиенту, это ввести заказ на поставку, и мы поможем найти подходящих поставщиков», - пообещал он, добавив, что в число партнеров BUCE входят многие крупные лесные компании, а также небольшие лесопильные заводы, поэтому они всегда могут удовлетворить пожелания клиента.
Помимо закупки материалов на товарной бирже, Barrus также изучает возможности прямых инвестиций в белорусскую лесную промышленность. «Мы заинтересованы в создании высокотехнологичной деревообрабатывающей промышленности, вся продукция которой пойдет на экспорт. Мы пока не решили, делать это с нуля или через совместное белорусско-эстонское предприятие. В обоих случаях мы видим в предприятии большой потенциал», - раскрыл планы компании Корк.
Основным видом деятельности AS Barrus является производство оконных и дверных элементов из клееного бруса. Компания является одним из крупнейших работодателей в Вырумаа и одним из крупнейших производителей клееных изделий из сосны во всей Европе. Оборот Barrus в прошлом году составил 50,6 миллиона евро, а прибыль - 3,4 миллиона евро.
Контролирующий акционер Barrus - инвестор с опытом судоходства из Дании. Следующим по величине акционером является член правления Андрес Линнасаар.