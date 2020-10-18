В Париже на акцию памяти убитого учителя вышли тысячи людей.

Демонстранты держали плакаты, скандируя: "Нет тоталитаризму мышления" и "Я - учитель". Около 15 часов по местному времени собравшиеся на площади Республики в течение нескольких минут хлопали в ладоши в память о жертве теракта.

Сотрудники редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, которая подверглась нападению исламистов в 2015 году после публикации карикатур на Мухаммеда, присоединились к демонстрации, организованной по призыву организации "SOS Racisme" и профсоюзов преподавателей. Проведение подобных акций запланировано по всей стране.

Ранее в воскресенье был арестован 11-й подозреваемый в соучастии в убийстве - друг предполагаемого преступника.

47-летний Самюэль Пати работал учителем истории и географии в колледже в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин. На уроке, посвященном свободе слова, он показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на него с криками "Аллаху акбар!" напал вооруженный кухонным ножом преступник и отрезал ему голову.

Нападавший - родившийся в Москве 18-летний чеченец Абдуллах А., который, по данным российского посольства в Париже, вместе с семьей уехал из России в 2008 году и получил во Франции политическое убежище.