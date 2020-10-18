Потасовка на акции за права однополых пар: пострадал один человек

В результате стычки между противниками ЛГБТ-сообщества и участниками акции пострадал один человек. Было возбуждено уголовное дело.

О трениях в ходе акции сообщал и Postimees, в частности, об инциденте, в ходе которого девушка с радужным флагом подошла к мужчине в черном, но мужчине это не понравилось, и он вырвал флаг у нее из рук.