Вс, 18.10.2020
Cуда просто так не тонут, если в корпусе нет пробоины. Хендрик Эвертссон
Хендрик Эвертссон
  • Rus.Postimees.ee
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  • Потасовка на акции за права однополых пар: пострадал один человек

Потасовка на акции за права однополых пар: пострадал один человек

В Таллинне прошла демонстрация за всеобщее право на брак.

ФОТО: FOTO: Madis Veltman

В Таллинне прошла акция в поддержку ЛГБТ-сообщества. Не обошлось без потасовки. Группа молодых людей с плакатами, в масках, скрывающих лица, вышла показать свое недовольство, пишет Rus.ERR.

В результате стычки между противниками ЛГБТ-сообщества и участниками акции пострадал один человек. Было возбуждено уголовное дело.

О трениях в ходе акции сообщал и Postimees, в частности, об инциденте, в ходе которого девушка с радужным флагом подошла к мужчине в черном, но мужчине это не понравилось, и он вырвал флаг у нее из рук.

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