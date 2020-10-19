Студия Postimees: почему вакцина от гриппа закончилась, не успев начаться?
В начале сезона холодов и простуд в Эстонии закончилась вакцина от гриппа. На что теперь можно надеяться? Куда делась вакцина? Кто просчитался с поставками?
На вопросы Postimees ответит в прямом эфире главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова. Смотрите интервью в 13:00!
- Насколько плоха ситуация с вакциной?
- Кто просчитался? Как такое могло получиться в посткоронавирусный сезон?
- Что делать населению? Сколько процентов жителей смогут вакцинироваться?
- Будут ли дополнительные поставки? Можно ли вакцину докупить?
- Готовы ли медучреждения к волне гриппа, к приему больных?
- Есть ли в Эстонии лекарства от гриппа? Могут ли они тоже закончиться?
- Кто нам может помочь в такой ситуации?