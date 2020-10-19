Пн, 19.10.2020
Правительство демонстрирует шоу под названием "народ выберет будущее", спрашивая людей, какие решения должно принять правительство. Светлана Скребнева
Светлана Скребнева
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  • Студия Postimees: почему вакцина от гриппа закончилась, не успев начаться?

Студия Postimees: почему вакцина от гриппа закончилась, не успев начаться?
13:00

В начале сезона холодов и простуд в Эстонии закончилась вакцина от гриппа. На что теперь можно надеяться? Куда делась вакцина? Кто просчитался с поставками?

На вопросы Postimees ответит в прямом эфире главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова. Смотрите интервью в 13:00!

  • Насколько плоха ситуация с вакциной?
  • Кто просчитался? Как такое могло получиться в посткоронавирусный сезон?
  • Что делать населению? Сколько процентов жителей смогут вакцинироваться?
  • Будут ли дополнительные поставки? Можно ли вакцину докупить? 
  • Готовы ли медучреждения к волне гриппа, к приему больных?
  • Есть ли в Эстонии лекарства от гриппа? Могут ли они тоже закончиться?
  • Кто нам может помочь в такой ситуации?

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