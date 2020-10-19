Студия Postimees: в плане вакцины можно надеяться только на «вдруг»
- В приоритете была другая вакцина
- Люди и сами поздно опомнились
- Будем надеяться, что лекарство от гриппа не закончится
В начале сезона холодов и простуд в Эстонии закончилась вакцина от гриппа. На что теперь можно надеяться? Куда делась вакцина? Кто просчитался с поставками?
На вопросы Postimees ответила в прямом эфире главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова.
Выдержки из беседы:
– Насколько плоха ситуация? Вакцины нет вообще?
– Ищем, но не можем найти? И это горькая правда?
– Сезон гриппа только начинается, а вакцина уже закончилась. На что же можно надеяться?
– Особо не на что. Производство вакцины от гриппа закончено. Сейчас проблема остро стоит во всем мире. Произведено максимальное количество вакцины. К сожалению, мощности производителей не увеличены настолько, чтобы удовлетворить все потребности.
– Почему не запустить дополнительную партию в производство?
– Не могу ответить за производителя. Производство вакцины всегда заканчивается к концу лета-началу осени. Больше ее получить просто неоткуда.
– Так на что же можно надеяться?
Вторая надежда, хотя и достаточно призрачная, тоже есть. В какой-то мере можно рассчитывать на противоковидные мероприятия, которые помогают и в профилактике гриппа. Если судить по прошлому году, то заболеваемость гриппом снизилась раз в пять.
– Не получится ли так, что при отсутствии вакцины от гриппа поляжет всё население? Больницы готовы к наплыву больных гриппом?
– Конечно! Этот вопрос обсуждался неоднократно, тем более что в игре еще и covid-19. Возможно, что нужно будет перепрофилировать палаты и койки, реорганизовать лечение.
– Есть ли у нас лекарства от гриппа? Или они тоже могут закончиться?
– Будем надеяться, что лекарства от гриппа не закончатся.
– Этих препаратов достаточно заказано?
– Это вопрос не ко мне.
– Сколько процентов населения в минувшем году было провакцинировано от гриппа?
– 10%. Раньше было меньше. Когда-то даже от 1 до 5%. В этом году цифра увеличится до 12-15%.
– То есть, жителей Эстонии проучили за то, что они раньше делали мало прививок, вакцина не использовалась и пропадала?
Кстати, в тендерах на поставку вакцины могли отдельно участвовать медучреждения и семейные врачи. Так что это и их зона ответственности. Государство заказывает вакцину для групп риска. Остальные поставки идут из расчета показателей прошлых лет. Цифры рассчитывает сам производитель, исходя из предыдущих заказов.
– Вакцину от гриппа ни при каких обстоятельствах нельзя докупить?
– Учитывая, что сейчас сезон коронавируса, то все страны заказывают вакцину максимальными партиями.
Учитывая достаточно скромный интерес Эстонии к вакцине, исходя из показателей прошлых лет (около 10%), в этом году ее было доставлено на 20% больше.
– Судя по вашим словам, многие страны подсуетились и даже заказали вакцину впрок. А где была Эстония? Мы просчитались?
– Я бы так не сказала. Заказы формируются из предыдущих потребностей.
– Но ведь было очевидно, что нас ждал особый сезон – сезон коронавирусной инфекции. Неужели нельзя было перестраховаться?
– Определенную надежду можно возлагать именно на профилактические меры против короны: социальные ограничения, дистанционная работа даже при легких симптомах и т.д. То, что работает против короны, помогает и от гриппа. Хотя, конечно, вакцина от гриппа была бы замечательным подспорьем.
Подробности в повторе!
- Насколько плоха ситуация с вакциной?
- Кто просчитался? Как такое могло получиться в посткоронавирусный сезон?
- Что делать населению? Сколько процентов жителей смогут вакцинироваться?
- Будут ли дополнительные поставки? Можно ли вакцину докупить?
- Готовы ли медучреждения к волне гриппа, к приему больных?
- Есть ли в Эстонии лекарства от гриппа? Могут ли они тоже закончиться?
- Кто нам может помочь в такой ситуации?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia