Пн, 19.10.2020
Правительство демонстрирует шоу под названием "народ выберет будущее", спрашивая людей, какие решения должно принять правительство. Светлана Скребнева
Светлана Скребнева
  • Rus.Postimees.ee
  • Видео
  • Студия Postimees: в плане вакцины можно надеяться только на «вдруг»
1

Студия Postimees: в плане вакцины можно надеяться только на «вдруг»
В приоритете была другая вакцина

  • В приоритете была другая вакцина
  • Люди и сами поздно опомнились
  • Будем надеяться, что лекарство от гриппа не закончится

В начале сезона холодов и простуд в Эстонии закончилась вакцина от гриппа. На что теперь можно надеяться? Куда делась вакцина? Кто просчитался с поставками?

На вопросы Postimees ответила в прямом эфире главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова.

Выдержки из беседы:

– Насколько плоха ситуация? Вакцины нет вообще?

– Да, ситуация с вакциной – очень неприятная и очень непривычная. Все мы, включая Больничную кассу и производителя, ищем вакцину, пытаемся ее найти… Хотя бы у соседей или у кого-то.

1

– Ищем, но не можем найти? И это горькая правда?

– Скажем так: мы не потеряли надежду найти дополнительную партию, но на сегодняшний день ничего с уверенностью обещать не могу.

1

– Сезон гриппа только начинается, а вакцина уже закончилась. На что же можно надеяться?

– Особо не на что. Производство вакцины от гриппа закончено. Сейчас проблема остро стоит во всем мире. Произведено максимальное количество вакцины. К сожалению, мощности производителей не увеличены настолько, чтобы удовлетворить все потребности.

– Почему не запустить дополнительную партию в производство?

– Не могу ответить за производителя. Производство вакцины всегда заканчивается к концу лета-началу осени. Больше ее получить просто неоткуда.

– Так на что же можно надеяться?

– Надеяться можно только на то, что вдруг мы получим дополнительное количество вакцины (из тех стран, где останутся излишки – прим.ред.). Над этим работают и Больничная касса, и Департамент лекарств.

1

Вторая надежда, хотя и достаточно призрачная, тоже есть. В какой-то мере можно рассчитывать на противоковидные мероприятия, которые помогают и в профилактике гриппа. Если судить по прошлому году, то заболеваемость гриппом снизилась раз в пять.

– Не получится ли так, что при отсутствии вакцины от гриппа поляжет всё население? Больницы готовы к наплыву больных гриппом?

– Конечно! Этот вопрос обсуждался неоднократно, тем более что в игре еще и covid-19. Возможно, что нужно будет перепрофилировать палаты и койки, реорганизовать лечение.

– Есть ли у нас лекарства от гриппа? Или они тоже могут закончиться?

– Будем надеяться, что лекарства от гриппа не закончатся.

– Этих препаратов достаточно заказано?

– Это вопрос не ко мне.

– Сколько процентов населения в минувшем году было провакцинировано от гриппа?

– 10%. Раньше было меньше. Когда-то даже от 1 до 5%. В этом году цифра увеличится до 12-15%.

В этом году спрос на вакцину высок, люди опомнились, но поздно. Производитель ориентируется в поставках вакцины на прошлые показатели. Увы, это особый год.

1

– То есть, жителей Эстонии проучили за то, что они раньше делали мало прививок, вакцина не использовалась и пропадала?

– Так никто не думал. Но если государство сделало приоритетом другие направления (вакцину от коронавируса – прим.ред.), то таково решение государства.

1

Кстати, в тендерах на поставку вакцины могли отдельно участвовать медучреждения и семейные врачи. Так что это и их зона ответственности. Государство заказывает вакцину для групп риска. Остальные поставки идут из расчета показателей прошлых лет. Цифры рассчитывает сам производитель, исходя из предыдущих заказов.

– Вакцину от гриппа ни при каких обстоятельствах нельзя докупить?

– Учитывая, что сейчас сезон коронавируса, то все страны заказывают вакцину максимальными партиями.

Никогда ранее другие страны не заказывали так много вакцины от гриппа. И все думали, что вакцина останется. Но она разошлась очень быстро.

1

Учитывая достаточно скромный интерес Эстонии к вакцине, исходя из показателей прошлых лет (около 10%), в этом году ее было доставлено на 20% больше.

Однако, ажиотаж превзошел все ожидания. Количество желающих провакцинироваться увеличилось в среднем на 35%.

1

– Судя по вашим словам, многие страны подсуетились и даже заказали вакцину впрок. А где была Эстония? Мы просчитались?

– Я бы так не сказала. Заказы формируются из предыдущих потребностей.

– Но ведь было очевидно, что нас ждал особый сезон – сезон коронавирусной инфекции. Неужели нельзя было перестраховаться?

– Определенную надежду можно возлагать именно на профилактические меры против короны: социальные ограничения, дистанционная работа даже при легких симптомах и т.д. То, что работает против короны, помогает и от гриппа. Хотя, конечно, вакцина от гриппа была бы замечательным подспорьем.

Подробности в повторе!

Студия Postimees: почему вакцина от гриппа закончилась, не успев начаться?  /Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia

ФОТО: Kuvatõmmis

  • Насколько плоха ситуация с вакциной?
  • Кто просчитался? Как такое могло получиться в посткоронавирусный сезон?
  • Что делать населению? Сколько процентов жителей смогут вакцинироваться?
  • Будут ли дополнительные поставки? Можно ли вакцину докупить? 
  • Готовы ли медучреждения к волне гриппа, к приему больных?
  • Есть ли в Эстонии лекарства от гриппа? Могут ли они тоже закончиться?
  • Кто нам может помочь в такой ситуации?

Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia 

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

1

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back