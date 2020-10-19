Студия Postimees: в плане вакцины можно надеяться только на «вдруг»

На вопросы Postimees ответила в прямом эфире главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова.

Выдержки из беседы:

– Насколько плоха ситуация? Вакцины нет вообще?

– Да, ситуация с вакциной – очень неприятная и очень непривычная. Все мы, включая Больничную кассу и производителя, ищем вакцину, пытаемся ее найти… Хотя бы у соседей или у кого-то. 6

– Ищем, но не можем найти? И это горькая правда?

– Скажем так: мы не потеряли надежду найти дополнительную партию, но на сегодняшний день ничего с уверенностью обещать не могу. 6

– Сезон гриппа только начинается, а вакцина уже закончилась. На что же можно надеяться?

– Особо не на что. Производство вакцины от гриппа закончено. Сейчас проблема остро стоит во всем мире. Произведено максимальное количество вакцины. К сожалению, мощности производителей не увеличены настолько, чтобы удовлетворить все потребности.

– Почему не запустить дополнительную партию в производство?

– Не могу ответить за производителя. Производство вакцины всегда заканчивается к концу лета-началу осени. Больше ее получить просто неоткуда.

– Так на что же можно надеяться?

– Надеяться можно только на то, что вдруг мы получим дополнительное количество вакцины (из тех стран, где останутся излишки – прим.ред.). Над этим работают и Больничная касса, и Департамент лекарств. 6

Вторая надежда, хотя и достаточно призрачная, тоже есть. В какой-то мере можно рассчитывать на противоковидные мероприятия, которые помогают и в профилактике гриппа. Если судить по прошлому году, то заболеваемость гриппом снизилась раз в пять.

– Не получится ли так, что при отсутствии вакцины от гриппа поляжет всё население? Больницы готовы к наплыву больных гриппом?

– Конечно! Этот вопрос обсуждался неоднократно, тем более что в игре еще и covid-19. Возможно, что нужно будет перепрофилировать палаты и койки, реорганизовать лечение.

– Есть ли у нас лекарства от гриппа? Или они тоже могут закончиться?

– Будем надеяться, что лекарства от гриппа не закончатся.

– Этих препаратов достаточно заказано?

– Это вопрос не ко мне.

– Сколько процентов населения в минувшем году было провакцинировано от гриппа?

– 10%. Раньше было меньше. Когда-то даже от 1 до 5%. В этом году цифра увеличится до 12-15%.

В этом году спрос на вакцину высок, люди опомнились, но поздно. Производитель ориентируется в поставках вакцины на прошлые показатели. Увы, это особый год. 6

– То есть, жителей Эстонии проучили за то, что они раньше делали мало прививок, вакцина не использовалась и пропадала?

– Так никто не думал. Но если государство сделало приоритетом другие направления (вакцину от коронавируса – прим.ред.), то таково решение государства. 6