Полиция обратилась к пешеходам с важным напоминанием

Ежегодно в Эстонии происходят трагические ДТП по той причине, что водитель вовремя не увидел пешехода без светоотражателя. Майор полиции Сирле Лойго напоминает, что светоотражатель может спасти жизнь, нo не в ситуации, когда он оставлен на дне сумки или в кармане, либо прикреплен так, что не виден в свете фар.

"Светоотражатель – дешевое, но эффективное средство, чтобы сделать себя видимым. И водители благодарны, когда пешеход, идущий по обочине, заметен им уже издалека. Безопаснее всего для пешехода использовать несколько светоотражателей, ведь тогда он будет сверкать, как новогодняя елка, и его точно увидят другие участники дорожного движения", – говорит Сирле Лойго.

Проведя эксперимент, полиция установила, что пешеход в светлой одежде заметен водителю с расстояния до 65 метров, а пешеход в темной одежде с трудом различим уже с расстояния в 30 метров. Даже освещения на зебре не всегда может быть достаточно, чтобы водитель вовремя заметил пешехода в темной одежде и без светоотражателя. Пешеход со светоотражателем будет в любом случае лучше заметен, но важно помнить: перед тем, как начать переходить дорогу, пешеход должен убедиться, что водитель его видит и уступает дорогу.

Перед тем как прикрепить светоотражатель к одежде, надо продумать, будет ли светоотражатель виден водителю. Светоотражатель желательно носить на высоте фар, то есть примерно на высоте 50-80 см от земли. Важно, чтобы светоотражатель был виден по возможности со всех сторон.

На шоссе в темное время суток одного светоотражателя недостаточно, поэтому следует использовать дополнительный источник света, например, фонарик или экран мобильного телефона.

"Чтобы никто не попал в беду, надо и самому носить светоотражатель, и побеспокоиться, чтобы светоотражатель был и у ваших близких", – подчеркнула Сирле Лойго.