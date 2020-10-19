Одна из стран Европы проверит на коронавирус всех жителей старше 10 лет

Правительство Словакии согласовало план тестирования на коронавирус всех граждан старше 10 лет. Для этого будут задействованы до 8000 военнослужащих и 50 000 сотрудников государственных служб, в том числе полицейские и пожарные, заявил министр обороны Ярослав Надь. Беспрецедентный проект с 23 по 25 октября опробуют в очагах новых вспышек, а затем расширят.