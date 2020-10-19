Одна из стран Европы проверит на коронавирус всех жителей старше 10 лет

Мировое сообщество борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 40 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,1 млн человек, выздоровели свыше 30 млн пациентов, пишет Deutsche Welle.
Правительство Словакии согласовало план тестирования на коронавирус всех граждан старше 10 лет. Для этого будут задействованы до 8000 военнослужащих и 50 000 сотрудников государственных служб, в том числе полицейские и пожарные, заявил министр обороны Ярослав Надь. Беспрецедентный проект с 23 по 25 октября опробуют в очагах новых вспышек, а затем расширят.
Премьер-министр республики Игорь Матович особо выделил важность охвата как можно большего числа людей. Альтернативой станет локдаун на национальном уровне, объяснил он. Вирус SARS-CoV-2 в Словакии выявлен у 29 835 человек, 88 больных скончались, 7359 выздоровели.