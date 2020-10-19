Попов: после каникул дистанционное обучение в столичных школах можно прекратить

По словам руководителя столичного Департамента образования Андреса Паюла, на этой неделе Таллинн примет решение о том, следует ли после каникул сохранить обязательную норму дистанционного обучения в школах, по которой учащиеся, начиная с восьмого класса, должны один день в неделю учиться дома, пишет Rus.ERR .

"Это одна из мер, применяемых для сокращения числа детей в классе. Если говорить о регионах с [высоким уровнем] заражения, то это можно рассматривать, особенно в больших школах, где иными способами невозможно добиться эффективной профилактики, но я бы скорее сказал, что это могло бы быть исключением, а не правилом", - сказал Попов, а также добавил, что не видит проблемы в том, если дети во время каникул могут чаще посещать кружки и тренировки.