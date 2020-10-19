Попов: после каникул дистанционное обучение в столичных школах можно прекратить

Ситуация с коронавирусом в Эстонии стабилизируется, и после начавшихся на этой неделе школьных каникул таллиннские школы могли бы отказаться от какого-либо дистанционного обучения, считает руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов.
По словам руководителя столичного Департамента образования Андреса Паюла, на этой неделе Таллинн примет решение о том, следует ли после каникул сохранить обязательную норму дистанционного обучения в школах, по которой учащиеся, начиная с восьмого класса, должны один день в неделю учиться дома, пишет Rus.ERR.
Руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов считает, что эпидемиологическая обстановка сейчас стабильная и вариант дистанционного обучения следует рассматривать только в регионах с более широким распространением коронавируса.
"Это одна из мер, применяемых для сокращения числа детей в классе. Если говорить о регионах с [высоким уровнем] заражения, то это можно рассматривать, особенно в больших школах, где иными способами невозможно добиться эффективной профилактики, но я бы скорее сказал, что это могло бы быть исключением, а не правилом", - сказал Попов, а также добавил, что не видит проблемы в том, если дети во время каникул могут чаще посещать кружки и тренировки.
В то же время врач повторил настоятельную рекомендацию не выезжать по время каникул за границу.