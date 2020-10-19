Комиссия Рийгикогу проанализирует проблемы сферы туризма и их возможные решения

Председатель комиссии по экономике Свен Сестер сказал, что туризм был первым крупным сектором, серьезно пострадавшим от начавшегося весной кризиса, вызванного распространением COVID-19. По его словам, правительство отреагировало достаточно быстро, но выделенных весной средств оказалось недостаточно для обеспечения должной работы сектора. Если кризис затянется, то из-за отсутствия транспорта и гостиниц как туристы, так и инвесторы могут предпочесть Эстонии другую страну.

«Разумеется, мы не можем этого допустить. Тема по-прежнему актуальна. Весной государство приняло ряд решений относительно финансовой помощи сектору. Двадцать пять миллионов евро было направлено предприятиям сектора туризма в качестве прямых денежных пособий; двадцать миллионов было выделено предприятиям, предлагающим прямое сообщение в судоходстве; более десяти миллионов было выделено на возврат выплат налогов, собранных с заработных плат работников рейсовых судов; сто миллионов было выделено наиболее крупной судоходной компании, обслуживающей маршруты прямого сообщения, в качестве займа на выгодных условиях. Недавнее решение правительства увеличить акционерный капитал авиакомпании Nordica на 22 миллиона евро и посредством KredEx выдать дополнительный заем на льготных условиях в размере восьми миллионов евро безусловно поможет улучшить ситуацию в секторе туризма», – сказал Сестер.

По словам Сестера, это заседание с участниками рынка организовано именно для того, чтобы они могли представить обзор ситуации и планов на будущее. «В заседании также участвуют представители министерств и департаментов. Они представят свое мнение и расскажут о государственных возможностях и планах помощи», – добавил он.

Член комиссии по экономике Аннели Аккерманн сказала, что в 2019 году доходы с экспорта в сфере туризма составили более двух миллиардов евро. Это – более 10% всего экспорта Эстонии. «Из-за введенных государством ограничений ключевые для сектора туризма предприятия, туристические бюро, отели и рестораны, поставщики услуг и организаторы мероприятий потеряли порядка 80-90% своего дохода. Правительство не планирует включать пособия на выживание для туристического сектора в бюджет следующего года. Также не планируется выделять средства из фонда восстановления ЕС. По сути, правительство оставило за бортом туристические предприятия и более 30 000 работников, а вместе с ними – и доходы с экспорта и налоговых отчислений в течение следующих лет», – сказала Аккерманн.

На заседание комиссии по экономике приглашены представители Министерства экономики и коммуникаций, Министерства по делам сельской жизни, Фонда содействия развитию предпринимательства, Центрального союза работодателей Эстонии, Ассоциации малых и средних предпринимателей Эстонии, SA KredEx, Фонда развития сельской жизни, Союза отелей и ресторанов Эстонии, Союза туристических фирм Эстонии, Союза туристических бюро, MTÜ Eesti Maaturism, Эстонского союза кемпингов, SA Põhja-Eesti Turism, SA Tartumaa Turism, Эстонского бюро конференций и Союза спа Эстонии.