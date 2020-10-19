Коронавирус выявлен у семи жителей Эстонии

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов поступило Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у трех человек. В Пярнумаа добавилось два, в Йыгевамаа — один новый случай. В одном положительном случае уезд в Регистре народонаселения не указан. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 35,29.

В Таллинне заразились двое. Что касается новых случаев в Харьюмаа, то речь идет о заражениях через семейные контакты. В одном случае вирус был привезен из Шотландии. Обстоятельства других заражений устанавливаются. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с шестью очагами: вспышка на первом рабочем месте затронула 42, на втором рабочем месте — восемь, на третьем рабочем месте — семь человек. В семейном очаге насчитывается пять человек. В добавившемся на выходных новом очаге в школе шесть заболевших и в еще одном очаге на работе также шесть инфицированных.

Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находятся 1458 человек, из которых больны 235.

В Йыгевамаа заражение произошло через рабочие контакты. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с коронавирусом находятся 670 человек, из них 60 больны. Лыунаское региональное отделение работает с двумя очагами — вспышка на рабочем месте в Выру (заболели 24 человека) и вспышка на рабочем месте в Йыгевамаа (20 больных).

Два случая в Пярнумаа связаны с контактами с носителями вируса. Ляэнеское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает 46 человек, 16 из которых больны.

В Идаском регионе наблюдается семь активных очагов: с очагом в школе Кохтла-Ярве связано 11, со вспышкой в кругу семьи и знакомых в Кохтла-Ярве — восемь человек. С очагом в школе в Йыхви связано девять, с очагом в Йыхвиском центре по уходу — 19 заболевших. Очаг в Силламяэской школе затронул 36 человек, а т. н. вспышка в увеселительном заведении насчитывает десять случаев в Кохтла-Ярве и Силламяэ. Очаг на рабочем месте в Нарве коснулся семи человек.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 830 человек, из которых болеют 153.

В больничном лечении нуждаются 33 человека

По состоянию на утро 19 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 33 человека, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. Домой никого не выписали. Была открыта одна новая история болезни с COVID-19. Смертельных случаев не зафиксировано, всего в Эстонии умерло 68 человек, заразившихся коронавирусом.

На сегодняшний день в больницах завершено 514 случаев заболевания COVID-19 у 500 человек.

По состоянию на 19 октября выздоровели 3 229 человек. Из них истории болезни 2404 человек (75,5%) завершены, у 825 человек (24,5%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.