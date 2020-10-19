Коронавирус выявлен у семи жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 680 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них семь проб дали положительный результат.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов поступило Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у трех человек. В Пярнумаа добавилось два, в Йыгевамаа — один новый случай. В одном положительном случае уезд в Регистре народонаселения не указан. Как правило, в таких ситуациях речь идет об иностранцах.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 35,29.
В Таллинне заразились двое. Что касается новых случаев в Харьюмаа, то речь идет о заражениях через семейные контакты. В одном случае вирус был привезен из Шотландии. Обстоятельства других заражений устанавливаются. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с шестью очагами: вспышка на первом рабочем месте затронула 42, на втором рабочем месте — восемь, на третьем рабочем месте — семь человек. В семейном очаге насчитывается пять человек. В добавившемся на выходных новом очаге в школе шесть заболевших и в еще одном очаге на работе также шесть инфицированных.
Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находятся 1458 человек, из которых больны 235.
В Йыгевамаа заражение произошло через рабочие контакты. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с коронавирусом находятся 670 человек, из них 60 больны. Лыунаское региональное отделение работает с двумя очагами — вспышка на рабочем месте в Выру (заболели 24 человека) и вспышка на рабочем месте в Йыгевамаа (20 больных).
Два случая в Пярнумаа связаны с контактами с носителями вируса. Ляэнеское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает 46 человек, 16 из которых больны.
В Идаском регионе наблюдается семь активных очагов: с очагом в школе Кохтла-Ярве связано 11, со вспышкой в кругу семьи и знакомых в Кохтла-Ярве — восемь человек. С очагом в школе в Йыхви связано девять, с очагом в Йыхвиском центре по уходу — 19 заболевших. Очаг в Силламяэской школе затронул 36 человек, а т. н. вспышка в увеселительном заведении насчитывает десять случаев в Кохтла-Ярве и Силламяэ. Очаг на рабочем месте в Нарве коснулся семи человек.
Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 830 человек, из которых болеют 153.
В больничном лечении нуждаются 33 человека
По состоянию на утро 19 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 33 человека, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. Домой никого не выписали. Была открыта одна новая история болезни с COVID-19. Смертельных случаев не зафиксировано, всего в Эстонии умерло 68 человек, заразившихся коронавирусом.
На сегодняшний день в больницах завершено 514 случаев заболевания COVID-19 у 500 человек.
По состоянию на 19 октября выздоровели 3 229 человек. Из них истории болезни 2404 человек (75,5%) завершены, у 825 человек (24,5%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии сделано более 243 000 первичных теста, из них 4085 тестов, т. е. 1,67 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Жители Эстонии — молодцы, установленные ограничения сработали
Мы молодцы, но не будем терять бдительности. Установленные ограничения сработали и распространение заболевания стабильное. Ближайшие недели покажут, останется ли число зараженных на прежнем уровне, начнет падать или снова расти. Совместными усилиями мы можем предотвратить распространение вируса и вернуться к нормальной жизни.
Школьные каникулы могут стать решающим поворотным моментом в распространении вируса. Действуя с заботой об остальных, мы все можем избежать заражения. Отдыхать стоит в Эстонии, а зарубежные поездки нужно отложить из-за высокого распространения коронавируса в других странах. Имейте в виду, что в местах назначения могут быть введены разные ограничения и что медицинская помощь не всегда может быть легко доступна.
Правительство продлило общегосударственный запрет на продажу алкоголя С 25 октября по 24 ноября 2020 года права на розничную продажу алкогольных напитков приостановлены с 00:00 часов до 10:00 утра. Правительство вновь оценит необходимость ограничения не менее, чем за 10 дней до конца этого срока.
Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 157 428 раза, 98 человек сообщили через приложение о своем заболевании.
Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.