Не забудьте перевести часы: Эстония переходит на зимнее время

Стрелки часов нужно перевести на час назад. Таким образом, в отличие от перехода на летнее время, жители Эстонии могут поспать на час дольше.

Напомним, что Европейский союз решил прекратить осуществляющийся каждую весну и осень перевод часов, однако государства должны сами решить, какое время оставить в качестве постоянного – зимнее или летнее. Эстония оказывается в сложной ситуации – северный сосед Финляндия предпочитает зимнее время, в то время как южные соседи Латвия и Литва отдают предпочтение летнему, хотя все четыре государства находятся в одном часовом поясе.