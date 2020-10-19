В воскресенье Эстония переходит на зимнее время

Переводя стрелки часов назад часы и переходя на зимнее время, Эстония возвращается к поясному времени. Все государства-члены ЕС переходят на зимнее время, поскольку общая дата и время начала и окончания летнего времени действует на всей территории Европейского союза в интересах единообразного функционирования внутреннего рынка.