Пт, 23.10.2020
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Яна Тоом
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В воскресенье Эстония переходит на зимнее время

Эстония переходит на зимнее время.

ФОТО: Sahara Prince/Shutterstock

В воскресенье Эстония переходит на зимнее время: в 4 часа утра стрелки часов нужно перевести на один час назад.

Переводя стрелки часов назад часы и переходя на зимнее время, Эстония возвращается к поясному времени. Все государства-члены ЕС переходят на зимнее время, поскольку общая дата и время начала и окончания летнего времени действует на всей территории Европейского союза в интересах единообразного функционирования внутреннего рынка.

Переход на летнее время состоится в 3 часа утра в последнее воскресенье марта, когда стрелки будут переведены на один час вперед.

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