Эксперт рассказал о недостатках дешевой зимней резины

"Если шины очень дешевые, то состав резины может быть не такой хороший, т.е. она будет дубеть уже при температуре от -7 до -10, как пластмасса, и эффекта от нее, можно сказать, никакого", - сообщил в интервью "Радио 4" специалист фирмы Rezzemaks Павел Жемков, а также добавил, что к выбору резины следует подойти внимательно, изучив отзывы и рекомендации на конкретные модели шин.