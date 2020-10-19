Эксперт рассказал о недостатках дешевой зимней резины

При покупке зимних шин следует ориентироваться на цену, отзывы пользователей и рекомендации специалистов, поскольку дешевая резина утрачивает свои свойства даже при относительно небольшой минусовой температуре, пишет Rus.ERR.
"Если шины очень дешевые, то состав резины может быть не такой хороший, т.е. она будет дубеть уже при температуре от -7 до -10, как пластмасса, и эффекта от нее, можно сказать, никакого", - сообщил в интервью "Радио 4" специалист фирмы Rezzemaks Павел Жемков, а также добавил, что к выбору резины следует подойти внимательно, изучив отзывы и рекомендации на конкретные модели шин.
Использование зимних шин в Эстонии является обязательным в период с 1 декабря до 1 марта. Использование нешипованных ламельных шин разрешено круглый год, а на шипованной резине можно ездить только с 15 октября до 31 марта.
В последнее время водителей призывают отдавать предпочтение ламельной резине, которая не так быстро изнашивает асфальтовое покрытие, как шипованная.
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