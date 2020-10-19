Основатель эстонской ИТ-компании получил 15 суток ареста

Представители фирмы Bamboo Group OÜ сообщили, что 20 октября Владислав Герчиков был доставлен в суд, который назначил ему в качестве наказания 15 суток административного ареста.

По словам сооснователя компании Владислава Евтеева, который присутствовал на заседании, дело рассматривали при помощи видео-моста. Герчиков рассказал свою версию произошедшего. По его словам, он ни в каких акциях не участвовал, а был задержан в тот момент, когда находился в машине. Однако на суде выступил некий свидетель, лицо которого было закрыто балаклавой. Он сообщил, что Герчиков активно участвовал в шествии, призывал к свержению власти, хлопал в ладоши и кричал: «Жыве Беларусь!».

Суд отказал адвокату в просьбе приобщить к делу видеозапись с регистратора, на которой запечатлен момент задержания Герчикова. Не приобщили и данные позиционирования мобильного телефона – все это является доказательством того, что в самом шествии Герчиков не участвовал.

Решение суда будет обжаловано.

Члена правления фирмы Bamboo Group OÜ Хендрик Хиндов сказал Rus.Postimees.ee, что Герчаков не принимал участия в митинге, а случайно оказался в эпицентре событий. «У Владислава нет эстонского гражданства, но имеется постоянный вид на жительство в Эстонии. Временный был получен на основании ведения бизнеса в 2006 году. Бизнес предусматривал проживание на две страны, но сейчас из-за коронавируса, когда движение и логистика оказались нарушены, мы решили, что он пока останется в Минске, где у нас очень много сотрудников», - сказал Хиндов.

Семья Герчакова также находится в Белоруссии. По имеющейся сейчас информации, Герчакова задержали во время студенческой акции протеста на улице Козлова, когда он садился в свой автомобиль. Сначала его отвезли в отдел внутренних дел Заводского района, но в субботу поздно вечером выяснилось, что он уже переведен в тюрьму на Окрестина, ставшую известной как место содержания и пыток задержанных в ходе акций протеста.

Коллеги Герчакова собирались официально обратить в МИД Эстонии. На запрос Rus.Postimees МИД, нам ответили: "Для получения помощи человек должен обратиться в зарубежное представительство страны своего гражданства". В данном случае речь идет о гражданине Республики Беларусь с долгосрочным видом на жительство в Эстонии, задержанным властями страны, гражданином которой он является.