Департамент госинфосистемы: вирусные программы заражают компьютеры жителей Эстонии

Троян Emotet может распространяться в компьютерах с операционной системой Windows в основном через документы, прикрепленные к электронным письмам (реже в виде ссылок). Содержание сообщения часто представляет собой лаконичное английское сообщение Please confirm (Пожалуйста, подтвердите) или I would like to seek your advice on this (Прошу совета по этому поводу). В некоторых случаях электронное письмо содержит предыдущую переписку, которая была просто повторно отправлена вместе с вложением.