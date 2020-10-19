Департамент госинфосистемы: вирусные программы заражают компьютеры жителей Эстонии

По словам эксперта по информационной безопасности отдела рассмотрения киберинцидентов (CERT-EE) департамента Йозепа Сандера Юхансона, в воскресенье началась третья крупная волна. «Последние электронные письма с вложениями вредоносного ПО Emotet содержат в заголовке имя получателя или предприятия. Прежде мы сталкивались с вредоносными электронными письмами, которые пытались создать впечатление, что они отправлены коллегами или бизнес-партнерами», – сказал Юхансон, по словам которого, если проверить адрес отправителя, то фальшивое письмо можно относительно легко обнаружить.

«В то же время не исключено, что электронный адрес предприятия попал в руки преступников. Это означает, что письма будут приходить как раз с реального адреса и со знакомым рабочим документом, но к письму будет приложена вредоносная программа. В любом случае мы сообщаем всем пользователям, о заражении которых нам известно», – сказал Юхансон. По предварительным оценкам, похоже, что третья волна будет реализована с помощью данных, которые были добыты в результате двух первых волн.

Из зараженного вирусом компьютера крадется адресная книга почтового ящика, и отправляется злоумышленникам. Из почтового ящика берутся случайные реальные переписки в электронной почте, и ботнет повторно отправляет их как сторонам переписки, так и сотням других контактов, при этом письмо содержит во вложении файл или ссылку с вирусом. Помимо непосредственных проблем, связанных с заражением устройства, зараженное Emotet предприятие может оказаться в ситуации, когда имеющиеся в ее распоряжении личные данные и переписка по электронной почте начинают неконтролируемо распространяться в киберпространстве.

Троян Emotet может распространяться в компьютерах с операционной системой Windows в основном через документы, прикрепленные к электронным письмам (реже в виде ссылок). Содержание сообщения часто представляет собой лаконичное английское сообщение Please confirm (Пожалуйста, подтвердите) или I would like to seek your advice on this (Прошу совета по этому поводу). В некоторых случаях электронное письмо содержит предыдущую переписку, которая была просто повторно отправлена вместе с вложением.

Это типичный файл с расширением Word, например, .docx и .doc, при открытии которого вы видите надпись, что содержимое документа не может быть отображено и что программу, возможно, необходимо обновить. Вредоносная программа попадает в компьютер пользователя, если сделать еще один клик и предоставить разрешение макросам. Программа Word с англоязычным интерфейсом запрашивает у пользователя „Enable Editing“ и „Enable Content“, с интерфейсом на эстонском языке – «Luba redigeerimine» и «Luba sisu», на русском – «Разрешить редактирование» и «Включить содержимое». После нажатия на кнопку разрешения компьютер заражается вредоносной программой Emotet, причем пользователь устройства не замечает заражения. Однако вредоносное ПО постоянно трансформируется и совершенствуется: CERT-EE получал уведомления о защищенных паролем zip-файлах, которые на самом деле содержат файл MS Word и Emotet.

"Если вы получили электронное письмо от знакомого или из учреждения с неожиданным вложением или ссылкой, не открывайте его. Особую осторожность следует соблюдать в том случае, если для открытия приложенного файла требуется дополнительный клик. Если вы получаете электронное письмо, суть переписки в котором вам кажется не совсем актуальной, это тоже может быть вирус. Если вы сомневаетесь, сообщите об этом отправителю электронного письма, а если вы случайно открыли файл или ссылку, немедленно обратитесь в ИТ-службу своего предприятия и сообщите об инциденте в CERT-EE (cert@cert.ee"), - говорится в пресс-релизе департамента государственной инфосистемы.

Поскольку Emotet в настоящее время распространяется очень активно, мы рекомендуем предприятиям пересмотреть и, при необходимости, ужесточить меры защиты информации. Со своим ИТ-партнером и поставщиком услуг следует обсудить какие меры принимаются для предотвращения вредоносного трафика в сетях предприятия; как понять, что данные были украдены; как предотвратить и обнаружить заражения в услугах, к которым сотрудники имеют доступ со своих личных устройств.

С рекомендациями о том, как защитить себя и свое предприятие, вы можете ознакомиться на странице www.itvaatlik.ee/ru/. CERT-EE предлагает общественности бесплатную аналитическую среду Cuckoo (https://cuckoo.cert.ee/), с помощью которой можно проверить файлы, подозреваемые в наличии вирусов.