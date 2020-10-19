Лиги: Хельме сделал глупость, унизив и без того униженного Ратаса и предъявив ему публичный ультиматум

А именно, премьер-министр Юри Ратас однозначно осудил интервью министра внутренних дел Марта Хельме (EKRE) Deutsche Welle, в котором тот заявил, что относится к геям недружелюбно. «Было бы нелогично, если бы в патриархальном обществе сын объявлял об отставке отца. Были те, кто так думал. Но, конечно, EKRE нелогична и со стороны Хельме было очень глупо унижать и без того униженного Ратаса и предъявлять ему публичный ультиматум», - прокомментировал Лиги утреннее заявление Мартина Хельме.

Также Лиги отметил, что ошибаются и те, кто упрекает в том, что другие партии избегают гомосексуальных тем, и те, кто упрекает в преувеличении значимости гомотемы. «Большинство людей не чувствуют себя комфортно даже при обсуждении гетеротем и не хотят, чтобы мир вертелся вокруг ориентации, при этом не враждуя с кем-то из-за этого. Назойливость в этом неразумна. И для избирателей, и для членов партий. И если гомотема в интервью была центральной и целостной, разговор вокруг одного перевода одного предложения смешон», - пояснил Лиги в социальной сети.

«С другой стороны, проблема в интервью министра внутренних дел далеко не ограничивается гомофобией. Она лишь часть общей ненависти к людям и ненависть к украинцам при этом не мала. Ксенофобия, в свою очередь, - часть кремлевской повестки, для которой блестяще подходят и украинофобия, и демонизация иностранной рабочей силы, и преуменьшение значимости антироссийских санкций, и маргинализация Эстонии в глазах Запада. Что делают в правительстве те, для кого Кремль является коренной ценностью, как недавно сказал Мартин?» - написал Лиги.