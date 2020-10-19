Эстония надеется отправить на Олимпиаду в Токио до 40 спортсменов

Об этом в интервью ERR сообщил спортивный директор ЭОК Мартти Раю, а также он напомнил, что в настоящее время олимпийские путевки есть только у десяти эстонских спортсменов, но времени для завоевания лицензий еще достаточно. Решающими должны стать отборочные соревнования, которые пройдут в 2021 году.

По словам Раю, больше вопросов вызывает то, с какими ограничениями придется столкнуться спортсменам в Японии, поскольку информация на этот счет меняется каждый день, а принципы и условия отбора на Олимпийские игры в Токио остались прежними.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио в 2020 году, но из-за коронавируса их перенесли на 2021 год.