Кийк: коалиция без сомнения находится в критическом состоянии

По словам Кийка, в нынешней ситуации партиям нужно сесть и обсудить возможные решения – как друг с другом, так и в коалиционном совете: «Конечно, нет никакой пользы от беспочвенных нападок в адрес премьер-министра». Он добавил, что нападки на партнеров по коалиции к решению вопроса не приведут.

Ситуацию осложняет и то, что руководитель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) сегодня утром выдвинул ультиматум премьер-министру Юри Ратасу: если Марту Хельме придется уйти в отставку по решению премьер-министра или из-за объявление вотума недоверия в парламенте (для чего оппозиция должна заручиться поддержкой коалиционных депутатов), то EKRE покинет правительство.

Кийк такие ультиматумы хорошим тоном не считает: «Политическая история Эстонии и других стран показывает, что ультиматумами ни один кризис не решить».

Министр социальных дел отметил, что и в EKRE должны понять, что этот кризис вызвали не партнеры по коалиции, а необдуманное и унижающее людей интервью Марта Хельме для Deutsche Welle: «Естественно, на этом лежит основная ответственность за возникшую ситуацию».