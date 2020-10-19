Рейнсалу призвал Армению и Азербайджан к перемирию

В воскресенье Рейнсалу поговорил по телефону с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым об обстановке в Нагорном Карабахе, передал МИД.

«Я проинформировал своих коллег о решении правительства республики выделить 100 000 евро Международному комитету Красного Креста для улучшения гуманитарной обстановки в связи с Карабахским конфликтом, - сказал Рейнсалу. - Я заверил их в желании Эстонии способствовать урегулированию конфликта при содействии международных организации».

Рейнсалу призвал соблюдать перемирие. «Важнее всего урегулировать конфликт мирным путем и избежать дальнейшей эскалации ситуации», - сказал он.

Главы МИД Армении и Азербайджана поблагодарили Эстонию за оказанную Красному Кресту поддержку и представили обзор ситуации в Нагорном Карабахе.