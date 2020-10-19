Галерея ⟩ Кто и зачем пришел поддержать браки между однополыми парами?

«Я ощущаю себя очень хорошо среди этих людей. Замечательные люди, которые пришли сюда, чтобы высказать свое мнение, - отметила она. - И главное, что здесь присутствуют не только представители ЛГБТ-сообщества, но и те, кто просто хочет выразить им свою поддержку. Я, например, абсолютно обычная мать двоих детей, живущая с мужчиной, но это меня не останавливает от того, чтобы прийти и поддержать людей, которые живут другой жизнью. Это их выбор и их право, ведь они тоже должны быть счастливы. И поэтому я поддерживаю идеи о том, что у однополых пар должна быть возможность зарегистрировать брак. Сейчас, к счастью, есть возможность заключить договор о сожительстве. Но, я думаю, нам нужно сделать следующий шаг и разрешить людям вне зависимости от пола, заключать браки».