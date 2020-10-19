Галерея ⟩ Кто и зачем пришел поддержать браки между однополыми парами?

Центристская партия, «Отечество» и EKRE указали в коалиционном соглашении, что будет проведен референдум по предложенной поправке к Конституции, определяющей брак как союз мужчины и женщины. Несмотря на отсутствие до сих пор четкой информации, политические силы уже начинают приводить свой план в действие. В минувшее воскресенье прошел митинг против этих изменений – за права нетрадиционных пар.
За полчаса до начала акции на площади Вабадузе стали собираться первые группы подростков с ЛГБТ-флагами, яркими плакатами и в разноцветной одежде. Практически в это же время организаторы соорудили импровизированную сцену и выставили колонки.
Между участниками шли дружеские дискуссии, а площадь все больше окрашивалась в цвета радуги. Людей становилось все больше. И вот уже около нескольких сотен человек собралось у Креста свободы.
Большинство участников – это молодежь. Группы студентов – одни из самых активных участников протеста. Помимо них, на площади Вабадузе в воскресенье нельзя было не заметить и школьников. Речь идет об учениках 12-х, 10-х или даже 7-х классов.
Для тех, кто не следил за информационной повесткой, этот протест стал очередным гей-парадом без особой причины для его проведения: просто за права сексуальных меньшинств.
«Я много не знаю. Мы просто пришли, потому что прочитали, что состоится мероприятие в защиту прав ЛГБТ-сообщества, а один наш хороший друг нас позвал. Я знаю, что там этот политик [Март Хельме] хотел провести голосование, чтобы можно было сочетаться браком только женщинам и мужчинам. По-моему, это неправильно. У всех должен быть выбор, с кем им быть. Если внесут поправку в этот закон, мы потихоньку будем возвращаться Средневековье», - сказал один из присутствовавших.
Большинство участников акции протеста вообще не являются частью ЛГБТ-движения, но не хотят допустить внесения подобных изменений в Конституцию. Одна из них — бывший депутат Рийгикогу Ольга Сытник.
«Я ощущаю себя очень хорошо среди этих людей. Замечательные люди, которые пришли сюда, чтобы высказать свое мнение, - отметила она. - И главное, что здесь присутствуют не только представители ЛГБТ-сообщества, но и те, кто просто хочет выразить им свою поддержку. Я, например, абсолютно обычная мать двоих детей, живущая с мужчиной, но это меня не останавливает от того, чтобы прийти и поддержать людей, которые живут другой жизнью. Это их выбор и их право, ведь они тоже должны быть счастливы. И поэтому я поддерживаю идеи о том, что у однополых пар должна быть возможность зарегистрировать брак. Сейчас, к счастью, есть возможность заключить договор о сожительстве. Но, я думаю, нам нужно сделать следующий шаг и разрешить людям вне зависимости от пола, заключать браки».
Атмосфера митинга была миролюбивой и дружелюбной, почти не звучало жестких лозунгов, но некоторые стали выкрикивать оскорбления и демонстрироваться нацистские жесты, после чего приехала полиция и задержала их.
Большинство протестующих говорили на английском языке: на акции были граждане Украины, России, США и других стран. Студент из Португалии сравнил права нетрадиционных пар в двух государствах: «У моей страны гораздо более длинная история, связанная с правами ЛГБТ-сообщества. Мы можем вступать в брак, у нас есть возможность усыновить/удочерить ребенка, существуют законы, защищающие нас. Конечно, по-прежнему есть вещи, над которыми стоит поработать. Эстония пока проходит определенные шаги, которые в конечном итоге приведут к усилению прав ЛГБТ-сообщества».
На митинге присутствовала символика некоторых политических сил: это пришли социал-демократы, Партия зеленых, Ээсти 200 и их молодежные организации. На акции выступали политики и активисты – вице-президент молодых социал-демократов Карл Аарон Адсон, заместитель мэра Тарту Геа Кангиласки и другие.
Организаторы акции уделили внимание предотвращению распространения коронавируса. В социальных сетях призывали участников приходить в масках, а на месте работали волонтеры, раздающие одноразовые маски.
Несмотря на то, что на протест вышло достаточно много народа, движущей силой, начиная от выступающих и заканчивая участниками, были подростки. Пожилые же практически отсутствовали на митинге - самые активные приходили пофотографировать и осторожно расспросить участников.
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